Bei den spektakulären Bühnenshows von Helene Fischer kann zweifelsohne immer mal etwas passieren. Vielleicht macht ja deshalb das Gerücht die Runde, die Sängerin habe sich ein weiteres Mal während ihrer aktuellen Tour verletzt. Doch an der Sache ist nichts dran, wie Fischer selbst klarstellt.

Mit ihren aufwendigen Bühnenshows geht Schlagerqueen Helene Fischer immer auch ein gewisses Risiko ein. Bei ihrer aktuellen "Rausch"-Tour, die nach Halbzeitpause vor Kurzem wieder gestartet ist, wurde das in mehrfacher Hinsicht deutlich: Zuerst bremste eine bei den Proben zugezogene Rippenfraktur den Startschuss der Tournee aus, dann musste ein Konzert nach einem Unfall am Trapez vorzeitig beendet werden.

Umso besorgter dürften viele Fans gewesen sein, als am Mittwoch Spekulationen über einen erneuten Unfall der Sängerin die Runde machten. Doch keine Geringere als Helene Fischer selbst hat nun Entwarnung gegeben: Während ihres jüngsten von mehreren Köln-Konzerten erklärte sie, sie habe sich "köstlich amüsiert", als sie von dem Gerücht erfahren habe.

Nur ein Unfall im Haushalt

Auslöser der Spekulationen war wohl ein Tape, das Fischer momentan am rechten Handgelenk trägt. Auf der Bühne nahm die 39-Jährige dazu Stellung: "Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so. Denn es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt. Das ist alles."

Dabei habe sie sich die Wunde noch nicht einmal im Zusammenhang mit ihrer Tour zugezogen, erklärte Fischer weiter. Vielmehr habe sie sich - ganz unspektakulär - im Haushalt verletzt.

Ebenfalls ins Reich der Fabeln verwies Fischer auch gleich noch Meldungen, sie müsse sich vor ihren Auftritten etwas "gegen die Schmerzen, die ich habe", spritzen lassen. Ihre humorvolle Ansage hierzu: "Ihr Lieben, das Einzige, das ich mir spritzen lasse, sind Endorphine!"