(Foto: picture alliance / Thomas Ramstorfer / First Look / picturedesk.com)

Die Rippenfraktur von Helene Fischer ist ausgestanden. Auf Instagram teilt die beliebte Sängerin mit, dass sie wie geplant am Dienstag in Hamburg auf der Bühne stehen wird. Auch die Nachholtermine für die Konzerte in Bremen und Köln stehen fest.

Mitte März erhalten die Fans von Helene Fischer eine Hiobsbotschaft: Der Schlagerstar hat sich eine Rippenfraktur zugezogen und muss seine Tour verschieben. Knapp drei Wochen später ist es endlich so weit: Die Verletzung von Helene Fischer ist anscheinend ausgeheilt. Ihre große Tournee kann damit am kommenden Dienstag in der Hamburger Barclays Arena starten.

Die Neuigkeiten gibt die 38-jährige Sängerin selbst auf Instagram bekannt. "Der April bringt neue Energien mit sich", schreibt Fischer in dem Post. "In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab' grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!!!"

In einem kurzen Video von den Proben für die Tournee, das ebenfalls zum Post gehört, lässt Fischer ihrer guten Laune freien Lauf. "Hamburg, wir nehmen einen zweiten Anlauf! Jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. (...) Am Dienstag geht's los", sagt der Schlagerstar mit erleichtertem Gesichtsausdruck in die Kamera.

Nachholtermine für Bremen und Köln

Am 20. März hatte Fischer bekannt gegeben, dass der Tourauftakt in Bremen ausfallen müsse. Die Sängerin hatte sich bei den Vorbereitungen verletzt. Auch ein Konzert in Köln wurde verschoben. Auf der Webseite des Konzertveranstalters Live Nation hieß es bereits damals, dass die Premiere stattdessen auf den 11. April in Hamburg verlegt werde.

Die Konzerte in Bremen und Köln werden ebenfalls nachgeholt. In der Hansestadt gastiert Fischer jetzt vom 10. bis 12. Mai. In Köln tritt der Schlagerstar vom 25. bis zum 30. August auf. Insgesamt sind bis Mitte Oktober 70 Konzerte in 15 Städten in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz geplant. Erwartet wird, dass rund 700.000 Fans die Auftritte von Fischer besuchen.