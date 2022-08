So ganz ist Helene Fischer noch nicht über ihr Konzert vor 130.000 Fans am Samstag in München hinweg. Sie sei immer noch "am Verdauen, Regenerieren und Realisieren", erklärt sie. Dabei stimmt sie bereits wieder auf eine Überraschung "in den nächsten Tagen" ein.

Fünf Tage sind seit dem "Herzbeben" von Helene Fischer und ihren Fans auf dem Münchner Messeareal vergangen. Nun meldet sich die Sängerin erstmals nach ihrem Mega-Konzert mit rund 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zurück.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 38-Jährige ein Video, das einen Zusammenschnitt der Show zeigt - sowohl hinter als auch auf der Bühne. Dazu erklingt Fischers Song "Null auf 100".

"Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte. Es war unbeschreiblich! Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht", schreibt Fischer in ihrem Post.

"Absoluter Glücksrausch"

Sie ergänzt: "130.000 Seelen sind zusammen gekommen, um endlich wieder das Leben zu zelebrieren - UND WIE! Das haben wir alle so dringend gebraucht - Emotionen, Musik, Freiheit!" Sie sei "zutiefst dankbar für diesen weiteren Meilenstein in meiner Karriere". Sie bedanke sich nicht nur bei denen, die die Show auf die Beine gestellt hätten, sondern "gerne immer wieder bei euch, da ihr uns (auf der Bühne) in einen absoluten Glücksrausch versetzt habt - wir haben jede Minute mit euch genossen!"

Die Sängerin beendet ihre Nachricht mit einer kryptischen Ankündigung: "Aber mehr in den nächsten Tagen ..." Gemeint ist womöglich ein Film, der den Auftritt dokumentieren soll und am 1. Oktober im ZDF ausgestrahlt wird.

Die Show in München war Helene Fischers einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Obwohl es am Samstag stark regnete und die Veranstaltung vorübergehend sogar ins Wasser zu fallen drohte, strömten die Fans zu Zehntausenden herbei. So wurde es auch zum bis dato größten Konzert in Fischers Karriere. Unmut kam lediglich bei einigen Besucherinnen und Besuchern auf, die ein teures VIP-Ticket für die Show ergattert hatten und mit den Gegenleistungen des Veranstalters dafür nicht einverstanden waren.