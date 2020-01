"William will keine Kinder mehr"

"William will keine Kinder mehr" Herzogin Kate plaudert aus dem Nähkästchen

Nach Baby Louis sind für William und Kate offenbar keine weiteren Kinder mehr in Planung.

Drei bezaubernde Kinder haben Prinz William und Kate bereits. Immer wieder kursieren Gerüchte über eine weitere Schwangerschaft. Doch wie die Herzogin nun einem Fan erzählt, scheint die Familienplanung für das zukünftige Königspaar abgeschlossen zu sein.

Im Moment richtet sich die ganze Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Prinz Harry und Herzogin Meghan und ihre Entscheidung, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten. Prinz William und Herzogin Kate gehen ihren Aufgaben im Dienste des Königshauses dagegen unbeirrt weiter nach. Bei ihrem ersten offiziellen gemeinsamen Termin seit einigen Wochen lässt auch mal wieder Herzogin Kate mit einer Aussage über die Familienplanung aufhorchen.

Unterhaltung Das sind die royalen Racker Gestatten: George, Charlotte, Louis und Archie zufolge kam die Herzogin in Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire mit einem 25-jährigen Fan ins Gespräch. Dieser erzählte Kate demnach, dass er ihr zu jeder Geburt ihrer Kinder eine Glückwunschkarte zukommen ließ. Daraufhin soll Kate gesagt haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass er bald wieder eine Karte schreiben müsse: "Ich glaube nicht, dass William weitere Kinder haben will", soll sie gesagt haben.

"Sehr stolz auf ihre Kinder"

Die Herzogin erzählte Fans zudem von ihrem jüngsten Spross, dem einjährigen Louis. "Ich habe sie nach ihren Kindern gefragt", zitiert "People" eine Anwesende. "Sie meinte, es sei wirklich schön zu sehen, wie aus einem Baby ein kleiner Junge wird." Kate habe ihr geschildert, dass Louis mittlerweile "balancieren" könne. "Sie ist offensichtlich sehr stolz auf ihre Kinder."

Prinz William und Herzogin Kate waren am vergangenen Mittwoch nach Bradford in Yorkshire gereist, um den Tag mit Einheimischen und Projekten vor Ort zu verbringen. Auf dem Programm standen zahlreiche Gespräche mit jungen Erwachsenen, Unternehmern und Ehrenamtlichen, die sich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft stark machen.