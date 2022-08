Ihr Millionen-Deal mit Spotify scheint sich auszuzahlen: Herzogin Meghans neuer Podcast stößt beim Publikum jedenfalls auf großen Anklang. Gleich in mehreren Ländern erklimmt die Ehefrau von Prinz Harry mit "Archetypes" die Chartspitze des Streamingdienstes.

Erst vor wenigen Tagen erschien auf Spotify die Premierenepisode ihres neuen Podcasts. Jetzt hat Herzogin Meghan mit "Archetypes" die Chartspitze des Musikstreamingdienstes erklommen. In den wichtigen Märkten USA und Großbritannien sowie in Kanada, Irland, Australien und Neuseeland landet die Herzogin von Sussex auf der Nummer eins.

Spotify veröffentlicht täglich aktualisierte Charts. Diese zeigen Meghans Spitzenposition in den erwähnten Ländern deutlich. Genaue Abrufzahlen für Podcast-Episoden gibt Spotify allerdings nicht bekannt. In den USA hat die Ehefrau von Prinz Harry den kontroversen Podcaster Joe Rogan vom Thron gestoßen. Rogan wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, die Corona-Pandemie zu verharmlosen. Auch Harry und Meghan hatten im April 2021 ihre Bedenken gegen Falschinformationen auf Spotify bezüglich der weltweiten Pandemie zum Ausdruck gebracht.

Das royale Ehepaar unterzeichnete im Dezember 2020 einen auf 18 Millionen US-Dollar dotierten, über drei Jahre laufenden exklusiven Podcast-Deal mit Spotify. In der ersten Folge war Tennisstar Serena Williams bei Meghan im Studio zu Gast. Die beiden Powerfrauen sprachen über Vorurteile, denen sich erfolgreiche und ambitionierte Frauen immer noch ausgesetzt sehen. Dabei ging es hauptsächlich über die Abneigung, mit der Frauen konfrontiert würden, wenn sie als "ehrgeizig" bezeichnet werden. "Oft werden Frauen definitiv in diese verschiedenen Schubladen gesteckt, wenn wir ehrgeizig sind oder wenn wir Ziele haben oder wenn wir unsere Ziele erreichen", waren sich die beiden Freundinnen einig.

In den weiteren Folgen möchte Herzogin Meghan näher auf die Etiketten eingehen, die "Frauen zurückhalten und untergraben". Auch auf Begriffe wie "Diva", "Schlampe" oder "verrückt" wolle sie sich konzentrieren. Kommende Woche unterhält sie sich mit der Sängerin Mariah Carey. Später werden auch prominente Frauen wie Schauspielerin Mindy Kaling und Komikerin Amanda Seales zu ihren Gästen gehören.