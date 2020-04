Hilaria Baldwin muss zuletzt zwei Fehlgeburten innerhalb kürzester Zeit verarbeiten. Nun ist die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin erneut schwanger und erwartet das fünfte gemeinsame Kind.

Im April 2019 machte Hilaria Baldwin öffentlich, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren habe. Schon wenige Monate später war die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin wieder in freudiger Erwartung. Doch abermals ging etwas schief.

Bei Instagram teilte die Yoga-Lehrerin im November den erneuten Verlust eines Kindes mit. "Ich bin am Boden zerstört. Ich habe nicht damit gerechnet, als ich heute zu meinem Arzttermin ging. Ich bin immer noch geschockt und kann es noch nicht begreifen", schrieb sie damals. Nun ist die 36-Jährige wieder schwanger.

"Auf ein Neues"

Wie zuvor auch schon, teilte Hilaria Baldwin die schöne Nachricht via Social Media mit ihren Followern. "Ton an ... Ich überlasse das Sprechen dem Baby, denn mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wir uns durch diesen Ton fühlen. Ich habe gerade die großartige Nachricht erhalten, dass bei diesem kleinen Zwerg alles in Ordnung und alles gesund ist. Ich wollte dies mit euch teilen. Auf ein Neues", kommentiert sie ein Video, auf dem sie ein Ultraschallgerät an den Bauch hält.

Hilaria und der 62-jährige Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar, heirateten ein Jahr später und haben bereits vier gemeinsame Kinder: die sechsjährige Carmen, den vier Jahre alten Rafael, den dreijährigen Leonardo und den knapp zweijährigen Romeo. Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe mit Kim Basinger die 24-jährige Tochter Ireland Baldwin.