Musste sich in ihrer Ehe einigen Herausforderungen stellen: Hillary Clinton.

Durch die öffentlich breit und bis ins Detail sezierte Affäre ihres Mannes wird Hillary Clinton schwer gedemütigt. Dass sich die Politikerin nicht von Bill Clinton, dem untreuen US-Präsidenten, scheiden lässt, hält sie heute für die mutigste Entscheidung ihres Lebens.

Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat in einem gemeinsamen Interview mit ihrer Tochter Chelsea über mutige Entscheidungen gesprochen. "Persönlich muss ich sagen, dass das Mutigste war, dass ich in meiner Ehe geblieben bin", sagte Clinton im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". "Das war eine echte Herausforderung und unfassbar hart. Aber es war die richtige Entscheidung für mich und ich bereue nichts", so die 74-Jährige über ihre Beziehung mit dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton, mit dem sie seit 1975 verheiratet ist.

Für Hillary Clinton war es "unfassbar hart", ihre Ehe am Laufen zu halten. (Foto: ASSOCIATED PRESS)

Eine außereheliche Beziehung mit der damaligen Praktikantin Monica Lewinsky, die der Präsident zu verheimlichen versuchte, hatte 1998 zu einem Amtsenthebungsverfahren wegen Verdachts des Meineids und der Behinderung der Justiz geführt. Das Verfahren scheiterte, Clinton blieb bis 2001 im Amt.

Wahlkampf war "eine wundervolle Erfahrung"

Ihre mutigste Entscheidung auf beruflicher Ebene sei ihre eigene Präsidentschaftskandidatur gewesen, berichtete Clinton weiter. "Es war ebenfalls unglaublich hart, aber im Nachhinein eine wundervolle Erfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu hatte." Hillary Clinton war 2016 zur Wahl des Nachfolgers von Barack Obama angetreten, in dessen erstem Kabinett sie vier Jahre Außenministerin war. Die Demokratin verlor trotz der höheren Anzahl an Wählerstimmen gegen Donald Trump.

Im vergangenen Jahr ist Hillary Clinton außerdem unter die Romanautorinnen gegangen. Gemeinsam mit der Kanadierin Louise Penny veröffentlichte sie den Politthriller "State of Terror". Im Mittelpunkt der Handlung steht Ellen Adams, eine gerade zur US-Außenministerin ernannte frühere Medienunternehmerin, die man schnell als Selbstdarstellung Clintons identifiziert.

Öffentlicher Gegenwind für Chelsea

Ihre heute 42 Jahre alte Tochter Chelsea Clinton nannte als das Mutigste, ihr eigenes Leben zu leben - "egal wie viel Gegenwind ich von der Öffentlichkeit bekommen habe". Sie ist das einzige Kind von Bill und Hillary, die sich 1971 kennenlernten und vier Jahre später vor den Traualtar traten. Und auch Chelsea ist längst verheiratet. 2010 gab sie ihrem langjährigen Freund Marc Mezvinsky das Jawort. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Als Kind wurde Chelsea einmal von ihren Eltern im Kreml vergessen, wie ihre Mutter Anfang September in der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon erzählte: "Es gab einen formellen Abschied und Bill und ich wurden zur Limousine geleitet, um zum Flughafen zu fahren", erzählte Hillary damals. "Ohne zu wissen, dass wir sie zurückgelassen hatten. Ich meine, können Sie sich vorstellen, sein einziges Kind im Kreml zu lassen?", fragte Hillary in Richtung des Publikums. Zum Glück für die Clintons hatten die USA damals bessere Beziehungen zu Russland als heute.