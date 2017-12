Unterhaltung

Finale Staffel mit Überraschung: "House of Cards" geht ohne Spacey weiter

Seit den Missbrauchsvorwürfen gegen Kevin Spacey war unklar, wie es mit der US-Serie "House of Cards" weitergeht. Nun entscheidet Netflix, dass die Dreharbeiten Anfang nächsten Jahres wieder starten - die neue Hauptrolle wird aber jemand anderes spielen.

Die Polit-Serie "House of Cards" bekommt eine finale sechste Staffel - allerdings ohne Hauptdarsteller Kevin Spacey. Die Produktion der neuen Folgen werde Anfang 2018 beginnen, sagte Ted Sarandos vom Streamingdienst Netflix auf einer Branchenkonferenz in New York. Demnach soll die Schauspielerin Robin Wright in der neuen Staffel die Hauptrolle übernehmen.

Wright spielt in der Serie Carrie Underwood, die zum Ende der fünften Staffel ihren von Spacey dargestellten Ehemann als US-Präsidentin ablöst. Die letzte Staffel soll nur aus acht Folgen bestehen. Die bisherigen Staffeln hatten 13 Folgen. "Wir freuen uns sehr, dass wir eine Übereinkunft zum Ende der Show erreichen konnten", hieß es vonseiten des Streamingdienstes.

Als Reaktion auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Oscar-Preisträger Spacey hatte Netflix im Oktober die Produktion des Politthrillers vorläufig gestoppt. Später kündigte das Unternehmen jegliche Zusammenarbeit mit dem 58-Jährigen auf. In "House of Cards" spielte Spacey den rücksichtslosen US-Präsidenten Frank Underwood.

Schwere Vorwürfe gegen Spacey

Spacey wird unter anderem von einem seiner früheren Schauspielschüler eines Vergewaltigungsversuchs beschuldigt. Er sei 15 Jahre alt gewesen, als er von Spacey sexuell attackiert worden sei, sagte der Mann. Der Schauspieler Anthony Rapp wiederum berichtete, Spacey habe ihn 1986 auf einer Party sexuell bedrängt, als er 14 Jahre alt war. Auch am Set von "House of Cards" soll Spacey übergriffig geworden sein.

Mitarbeiter der Serie berichteten dem Sender CNN, wegen der häufigen Übergriffe des Hauptdarstellers gegenüber jungen männlichen Angestellten habe eine "vergiftete Atmosphäre" bei den Dreharbeiten geherrscht. In London laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen gegen Spacey, der sich einer Sprecherin zufolge in therapeutische Behandlung begeben hat.

Quelle: n-tv.de