Seine Bühnenkarriere hat Jürgen Drews am Samstag offiziell beendet. Mit 77 Jahren und an einer Nervenkrankheit leidend hat sich der "König von Mallorca" den Ruhestand auch allemal verdient. Mit Blick auf die Zukunft wird er jedoch auch nachdenklich.

Hinter Jürgen Drews liegt eine Karriere, die ihresgleichen sucht. Über 60 Jahre ist er Teil des Musikgeschäfts, erst als Mitglied verschiedener Formationen wie den Les Humphries Singers, ab 1973 dann auch als Solosänger. Vom ZDF-Hitparaden-Star mausert er sich später zum "König von Mallorca" und Inbegriff der Ballermann-Stimmungskanone. Egal, was man von seinen musikalischen Ergüssen auch halten mag - seine Steherfähigkeiten verdienen in jedem Fall Respekt.

Doch seit er vor eineinhalb Jahren bekannt gegeben hat, an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie zu leiden, wissen wir, dass eben auch ein Jürgen Drews nicht für alle Zeiten die nimmermüde Partykanone mimen kann. Am Samstagabend nun hat er mit einer von Florian Silbereisen präsentierten Fernsehshow seine Bühnenkarriere offiziell beendet.

Dass man noch das ein oder andere Mal von ihm hören wird, schließt er zwar nicht aus, ein Bühnen-Comeback hingegen schon, wie er im Interview mit der "Bild"-Zeitung verdeutlicht: "Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Onkel Jürgen macht jetzt mal langsam. Ich finde, das habe ich mir auch verdient!"

"Ramona ist mein Lebensinhalt"

Bereits am Wochenende hatte sich Drews zu seiner Krankheit geäußert. Im Alltag spiele sie "eine nicht so große Rolle für mich", sagte er da. Sie bereite ihm zumindest keine Schmerzen. Gleichwohl sei sein Gang nicht mehr ganz so flüssig wie früher und er sei nicht mehr so schnell, wie er es gern wäre. "Aber das ist ja ebenfalls eine Begleiterscheinung des Älterwerdens", wiegelte er ab.

Im "Bild"-Interview zeigt sich der Sänger hinsichtlich der Zukunft nun dennoch nachdenklich, sinniert er in einem Nebensatz doch sogar über den Tod. "Ramona ist jetzt mein ganzer Lebensinhalt", erklärt Drews mit Blick auf seine Frau. "Ihr will ich folgen bis zu meinem allerletzten Tag. Ich kann mir gut vorstellen, sie noch einmal zu heiraten, denn meine Liebe zu ihr ist unendlich. In ihren Armen möchte ich irgendwann sterben."

Neben Ehefrau Ramona spielt auch Tochter Joelina eine zentrale Rolle im Leben des Musikers. Mit ihr trat er in seiner Abschiedsshow auch zu einem Duett ans Mikro. "Ich bin so stolz auf meine Tochter und wie sie ihren Weg geht. Sie hat einiges von mir, aber auch viel von Ramona. Wir harmonieren alle sehr miteinander", ist Drews voll des Lobes für die 27-Jährige.

Joelina ehrt ihren Vater

Die Tochter des Sängers revanchierte sich unter anderem mit einem langen Instagram-Post zu Ehren ihres "lieben Papas". "Mein Beschützer, mein Fels in der Brandung, mein Vorbild und so viel mehr! Es fällt mir nicht leicht in Worte zu fassen, wie bereichernd du - nicht nur für mich - sondern für so viele Menschen und Generationen warst, bist und immer sein wirst! Deine Karriere und dein Lebenswerk ist außergewöhnlich und ich bewundere dich dafür und ziehe meinen Hut vor dir!", schreibt Joelina Drews etwa an die Adresse ihres Vaters.

"Du bist deinen Weg gegangen mit Stärke, Tapferkeit, Ehrgeiz, Loyalität und warst dabei immer freundlich und dankbar deinen Fans und Kollegen gegenüber. Du bist ein Vorbild für uns alle und besonders für mich!", fügt sie in Richtung des 77-Jährigen hinzu. Sie sei "dankbar, so einen einzigartigen, außergewöhnlichen Menschen meinen Vater nennen zu dürfen", erklärt sie und endet mit den Worten: "Papa, ich liebe dich von ganzem Herzen! Das ist dein Lebenswerk und das hast du dir verdient! Ich bewundere dich für immer!"