Dass Peter Klein in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" mitmachen wird, steht schon länger fest. Er dürfte dort nun jedoch eine wenig erfreuliche Überraschung erleben. Denn: Auch seine Ex Iris, mit der er sich seit Monaten einen Rosenkrieg liefert, zieht in den Container. Und: Er weiß von nichts.

Einen Tag vor dem Einzug der ersten Kandidatinnen und Kandidaten ins "Promi Big Brother"-Haus hat der Sender Sat.1 erste Einblicke in den diesjährigen Container gegeben. Zudem wurden weitere Bewohnerinnen und Bewohner bekannt gegeben.

Jürgen Milski macht's nochmal. (Foto: SAT.1 / Nadine Rupp)

So dürfte etwa Jürgen Milski eine Art Déjà-vu erleben. Im Jahr 2000 war er schließlich einer der "Big Brother"-Kandidaten der ersten Stunde in Deutschland. Nun, 23 Jahre später, macht er es sich noch einmal in der Promi-Ausgabe des Formats gemütlich. Er wolle einfach mal "Danke" sagen, erläuterte er seine Motivation. "Es ist eine große Ehre für mich."

Für einen wirklichen Besetzungshammer sorgt jedoch eine andere in der Show: Iris Klein. Wie das Moderationsduo Jochen Schropp und Marlene Lufen auf einer Pressekonferenz bekannt gab, beehrt auch die Mutter von Daniela Katzenberger in diesem Jahr den Container. Brisant ist dies vor allem, da die Teilnahme ihres Noch-Ehemannes Peter Klein schon seit geraumer Zeit feststeht.

"Ich befürchte das Schlimmste"

Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten werden bereits ins "Promi Big Brother"-Haus gebracht, bevor die Show ab Montag im Fernsehen gezeigt wird. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wartet Peter Klein aktuell in einem Hotel auf seinen Einzug. Dabei sei er von der Außenwelt komplett abgeschirmt, sodass er keinen Schimmer davon haben sollte, welche Überraschung ihn demnächst erwartet.

Peter Klein ist schon da. (Foto: SAT.1 / Nadine Rupp)

So soll Iris Klein erst mit Beginn der TV-Ausstrahlung Teil der diesjährigen Container-Belegschaft werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können dann live verfolgen, wie das Aufeinandertreffen der beiden verlaufen wird. Seit Anfang des Jahres liefern sich Iris und Peter Klein einen öffentlichen Rosenkrieg. Persönlich sollen sie aber seit mittlerweile acht Monaten keinen Kontakt mehr miteinander gehabt haben.

"Ich bin gespannt, wie er reagiert", sagte Iris Klein während der Pressekonferenz. "Ich hoffe das Beste, aber ich befürchte das Schlimmste." Allerdings habe sie inzwischen keinerlei Gefühle mehr für ihren Noch-Mann und hoffe, dass er bald die Scheidungspapiere unterschreibe. "Ich will auch den Namen ablegen." Sie sei jetzt stark genug, ihm gegenüberzutreten.

Kein Luxus, aber Nachtwache

Das "Promi Big Brother"-Haus öffnet seine Pforten in diesem Jahr an einem neuen Standort: Die Produktion zieht von Köln-Ossendorf nach Köln-Bocklemünd um. Die erste Staffel 2013 war noch in Berlin realisiert worden. Mit dem Umzug kehrt die Show dennoch zu ihren Wurzeln zurück: Das Haus wird wieder zum Container - und Luxus gibt es in diesem Jahr nicht.

Was die Promis noch nicht wissen: Es wird nur einen Bereich geben, der sehr spartanisch gehalten ist. Der Kühlschrank ist leer, es gibt nur Haferflocken. Die Toilette ist nicht beheizt, und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen in einem Raum schlafen - in Hoch- und Doppelbetten. Privatsphäre Fehlanzeige. Zudem dürfte eine weitere Neuerung den Stars zu schaffen machen: Sie müssen in Zweierteams Nachtwache halten - und alle zehn Minuten einen Buzzer im Innenhof drücken. Ansonsten geht überall im Container das Licht an und es ertönt ein schriller Alarm.

Zu den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern in diesem Jahr, die Sat.1 bereits bekannt gegeben hat, gehören: Reality-Star Yeliz Koc, Spielerfrau Dilara Kruse, Reality-Sternchen Patricia Blanco, Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann, Skandal-Streamer Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Reality-Star Matthias Mangiapane, Influencerin Paulina Ljubas, Magier Philo sowie Content Creator Marco Strecker, der eine Wildcard für die Show gewonnen hat.