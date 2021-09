Im Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater muss Britney Spears immer wieder einstecken. In Liebesdingen scheint es hingegen deutlich besser für sie zu laufen. Nun wird ihr Freund Sam Asghari beim Stöbern nach edlem Schmuck gesichtet. Könnte hier eine Verlobung ins Haus stehen?

Britney Spears hat wahrlich kein leichtes Leben. Erst kürzlich musste sie im Kampf um die Vormundschaft, die seit 13 Jahren ihr Vater innehat, einen Rückschlag einstecken. Jamie Spears ließ von seinen Anwälten ein Schreiben fürs Gericht verfassen, in dem er ihre psychische Verfassung thematisierte. Einer der wenigen Menschen in ihrem Leben, der ihr stets Glück beschert, ist ihr Freund Sam Asghari. Nun könnte für die zwei der nächste Schritt anstehen.

Zumindest wurde der 27-Jährige jetzt in einer Filiale der Edelmarke Cartier in Los Angeles gesichtet, wie Fotos zeigen, die der US-Promiseite "Page Six" vorliegen. Auf den Bildern trägt Asghari einen marineblauen Trainingsanzug und weiße Sneakers und betrachtet mit den Händen in den Taschen den wertvollen Schmuck in der Auslage und den Vitrinen des Geschäfts. Laut "Page Six" ließ er sich schließlich einen Diamantring genauer zeigen. Ob er das Schmuckstück auch gekauft hat, ist der Seite allerdings nicht bekannt.

Spears träumt von weiteren Kindern

Zu wünschen wäre es Britney Spears, denn Sam Asghari hat sich in den vergangenen Jahren als eine große Stütze für sie erwiesen. So schrieb Spears neulich bei Instagram zu einem gemeinsamen Foto: "Dieses süße Arschloch hat mich nicht nur durch die härtesten Jahre meines Lebens begleitet, sondern er ist auch ein extrem guter Koch!" Wenn das mal keine guten Voraussetzungen für eine Ehe sind. Schon zuvor hatte die Sängerin geäußert, Sam Asghari heiraten zu wollen und sich Kinder mit ihm zu wünschen.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre es für Britney Spears bereits ihre dritte Ehe. 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Freund aus Kindertagen, Jason Alexander, verheiratet. Noch im selben Jahr ehelichte sie Kevin Federline und bekam mit ihm zwei Kinder, den heute 15-jährigen Sean Preston und den ein Jahr jüngeren Jayden James. Seit 2007 sind Spears und Federline allerdings auch schon wieder getrennt.