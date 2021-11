Kanye West, der offiziell inzwischen nur noch Ye heißt, soll bereits seit einer Weile eine neue Frau an seiner Seite haben. Am vergangenen Wochenende zeigt sich der Musiker nun das erste Mal auch öffentlich mit dem 22-jährigen Model und heizt so die Gerüchteküche an.

Der Rapper Kanye West hat angeblich eine neue Frau an seiner Seite. Wie die US-Seite "Page Six" berichtet, ist der Musiker bereits "seit längerem" mit dem US-Model Vinetria liiert. Insider hätten verraten, dass der 44-jährige West und die halb so alte Vinetria nun den nächsten Schritt gehen und zum ersten Mal gemeinsam an einem Sonntagsgottesdienst teilgenommen hätten. Auch ihren ersten offiziellen Auftritt legten die beiden am vergangenen Wochenende hin: Zusammen nahmen sie bei einem Basketballspiel in Minneapolis auf der Tribüne nebeneinander Platz, wie Bilder beweisen.

Nach Wests Trennung von Kim Kardashian spekulierten Medien zunächst über eine Beziehung mit seiner langjährigen guten Bekannten Irina Shayk. Dies wurde offiziell allerdings nie bestätigt. Erst vor kurzem gab West in einem Interview zu verstehen, dass er weiterhin eine Versöhnung mit Kardashian anstrebe.

Auch Kardashian möglicherweise neu vergeben

Doch die Gerüchteküche brodelt seit einigen Tagen auch bezüglich der Mutter seiner vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm. Die 41-jährige Kardashian soll angeblich mit dem 27 Jahre alten US-Komiker Pete Davidson anbandeln. Die beiden wurden von Paparazzi Händchen haltend abgelichtet. Die Aufnahmen entstanden Ende Oktober im Freizeitpark Knott's Scary Farm in Buena Park, Kalifornien. Davidson und Kardashian amüsierten sich dort laut "People" gemeinsam mit Kims Schwester Kourtney Kardashian und deren Verlobten Travis Barker. Laut einer Quelle sollen die zwei jedoch nur gute Freunde sein.

Kardashian wäre allerdings nicht die erste prominente Freundin von Davidson, der bereits mit Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley und Kaia Gerber liiert war. Im Februar hatte die Unternehmerin nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West eingereicht. Seit der Trennung sollen sie aber freundschaftlich verbunden sein.