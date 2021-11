Fotos belegen, dass Kim Kardashian und Peter Davidson in einem Freizeitpark Händchen hielten.

Bei ihrem Auftritt in der Comedyshow "Saturday Night Live" küssen sich Kim Kardashian und Pete Davidson in einem gemeinsamen Sketch. Doch auch in einem Freizeitpark scheinen sich der Reality-Star und der Schauspieler näherzukommen.

Sind sich Kim Kardashian und Pete Davidson in den vergangenen Wochen etwa näher gekommen? Der Comedian unterstützte die Unternehmerin kürzlich bei einem Sketch für "Saturday Night Live". Dabei kam es sogar zum Kuss vor laufenden Kameras.

Nun liegen dem "People"-Magazin Fotos vor, die die 41-jährige Reality-TV-Darstellerin und den 27-jährigen Schauspieler beiden händchenhaltend in einer Achterbahn zeigen. "Sie hängen nur als Freunde miteinander ab", betonte ein Insider jedoch dem Bericht zufolge.

Die Aufnahmen entstanden angeblich vergangenen Freitag im Freizeitpark Knott's Scary Farm in Buena Park, Kalifornien. Davidson und Kardashian amüsierten sich dort laut "People" gemeinsam mit Kims Schwester Kourtney Kardashian und deren Verlobten Travis Barker.

"Hängen ab und an miteinander ab"

"Sie haben dieselben Freundeskreise, also hängen sie ab und an miteinander ab", behauptete die anonyme Quelle über Kardashian und Davidson. Davidson und Barker kennen sich über ihren gemeinsamen Freund Machine Gun Kelly, der mit Megan Fox liiert ist.

Vergangenen Februar reichte Kardashian die Scheidung von Ehemann Kanye West ein. Die beiden waren seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2). Offenbar herrscht jedoch kein böses Blut zwischen den ehemaligen Eheleuten. Erst Anfang Oktober wurden sie gemeinsam in einem Restaurant in Kalifornien gesichtet. "Sie haben sich wie Freunde verhalten", teilte ein Insider "People" mit.

Davidson hat einige bekannte Ex-Freundinnen: Im Juli zeigte er sich mit Schauspielerin Phoebe Dynevor ("Bridgerton") in der Öffentlichkeit. Wenige Wochen später sollen sie sich angeblich getrennt haben. 2018 war er zeitweise mit Ariana Grande verlobt, danach wurde er mit Stars wie Kate Beckinsale, Margaret Qualley oder Model Kaia Gerber gesichtet.