Nach dem plötzlichen Tod der Ex-Frau von Donald Trump, Ivana, gibt eine Autopsie weitere Hinweise auf die Todesursache: Verletzungen infolge eines Aufpralls lassen laut Gerichtsmedizin auf einen Sturz schließen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern.

US-Medienberichten zufolge wurde Trump am Absatz einer Treppe in ihrem New Yorker Apartment gefunden. Die Polizei war offenbar zuvor gerufen worden, um nach ihr zu sehen und hatte sie leblos aufgefunden. Später sei sie dann für tot erklärt worden. Der Gerichtsmedizin zufolge erlitt die 73-Jährige Verletzungen am Oberkörper infolge eines Aufpralls. Womöglich stürzte sie die Treppe hinunter.

Die "New York Times" schrieb unter Berufung auf die Polizei, es gebe keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus und es handle sich möglicherweise um einen Unfall, berichtete die Zeitung weiter unter Berufung auf Polizeiquellen. Es stünden aber noch weitere Untersuchungen aus.

Vor dem Haus auf der noblen Upper East Side in Manhattan, in dem Ivana Trump bis zuletzt gelebt hatte, versammelten sich am Freitag Dutzende Schaulustige und Journalisten. Vor der Eingangstür lag ein Strauß pinkfarbener Blumen.

Ivana Trump, die zwischen 1977 und 1992 mit Donald Trump verheiratet war und neben Ivanka und Donald Junior auch noch Sohn Eric mit ihm hatte, wurde 73 Jahre alt. "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", teilte die Familie am Donnerstag mit.