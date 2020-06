Wurde von ihrem Ex geohrfeigt: J.K. Rowling.

Nur ungern denkt "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling an ihre erste Ehe zurück. Schließlich habe sie in ihr Gewalt und Übergriffe erlebt, erinnert sie sich. Nun meldet sich auch ihr ehemaliger Mann zu Wort. Dass er sie geschlagen hat, gibt er zwar zu. Bereuen will er das jedoch nicht.

Bestseller-Autorin J.K. Rowling erlebt turbulente Zeiten. Nachdem sie ihre umstrittenen Ansichten zu Transgender-Menschen zuletzt mit eigenen Erfahrungen von häuslicher Gewalt erklärt hat, meldet sich nun ihr erster Ehemann zu Wort.

Rat und Hilfe bei häuslicher Gewalt Bei akuter Bedrohung: Notruf 110

Beratung in Krisensituationen: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" (08000 116 016, Anruf kostenfrei)

Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

Das Hilfetelefon bietet auch eine Online-Beratung per E-Mail oder Chat an.

Frauenhäuser bieten Schutz vor Bedrohung und die Mitarbeiterinnen können bei weiteren Schritten beraten.

Jorge Arantes, mit dem Rowling in den 90er-Jahren zwei Jahre lang verheiratet war und die gemeinsame Tochter Jessica hat, zeigt sich von dem jüngsten Essay der Schriftstellerin alles andere als begeistert. Im Gespräch mit der britischen "Daily Mail" sagte der gebürtige Portugiese: "Sie hätte mich aus dem Spiel lassen sollen."

Rowling berichtete auf ihrer Website von ihrer "ersten gewaltsamen Ehe", aus der sie "mit einigen Schwierigkeiten" habe entkommen können. Weiter ist von "sexuellen Übergriffen" die Rede, die Narben hinterlassen hätten. Ob die "Harry Potter"-Autorin damit ebenfalls auf die Zeit mit Arantes abzielte, ist unklar.

"Ich habe Joanne geohrfeigt"

Der Zeitung "The Sun" sagte dieser nun jedenfalls, dass es in der Ehe "keinen anhaltenden Missbrauch" gegeben habe. Weder von häuslicher noch sexueller Gewalt wolle er etwas wissen. Würde die Autorin behaupten, er habe sie geschlagen, sei das "nicht wahr". "Wenn sie das sagt, ist das ihre Sache", wird der 52-Jährige von dem Blatt zitiert.

Dann gibt er allerdings zu: "Ich habe Joanne geohrfeigt." Diese Handgreiflichkeit tue ihm jedoch nicht leid. Schon früher hatte Arantes eingeräumt, seine damalige Frau nach einem Streit auf offener Straße geohrfeigt zu haben.

Heute ist Rowling mit dem Arzt Neil Murray verheiratet, dem sie Ende 2001 das Jawort gegeben hat. Mit ihm zusammen bekam sie 2003 und 2005 noch zwei weitere Kinder.