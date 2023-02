Er feierte Erfolge neben Tom Hanks im Filmklassiker "Der Soldat James Ryan": Doch nun ereilt ein Schicksalsschlag Schauspieler Tom Sizemore. Nach einem Hirnaneurysma wird der 61-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist laut einem Sprecher kritisch.

Der aus dem Filmklassiker "Der Soldat James Ryan" bekannte US-Schauspieler Tom Sizemore liegt nach einem Hirnaneurysma auf der Intensivstation, berichtet der US-Sender CNN. Sizemore befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte sein Sprecher Charles Lago demnach. Man müsse nun abwarten. Die Familie des Schauspielers sei informiert. "Zurzeit gibt es keine weiteren Informationen."

Der 61-Jährige hatte in den 1990er und 2000er Jahren in einer Reihe erfolgreicher Filme mitgespielt wie unter anderem "Heat", "Natural Born Killers", "Pearl Harbor" und "Black Hawk Down". Weltberühmt wurde er jedoch in seiner Rolle des Sergeant Mike Horvath in "Der Soldat James Ryan".

An der Seite von Tom Hanks spricht Sizemore gegen Ende des Films den titelgebenden Satz: "Eines Tages werden wir vielleicht zurückblicken und feststellen, dass die Rettung von Private Ryan das einzig Anständige war, was wir aus diesem grässlichen Schlamassel herausholen konnten."

Auf seine Erfolge der frühen 2000er folgten jedoch Flops und Sizemore kämpfte mit Drogenproblemen. Auch geriet er immer wieder mit der Justiz in Konflikt: 2003 wurde er für schuldig befunden, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben. Er wurde zu sechs Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Im Jahr 2007 musste er wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen allerdings doch ins Gefängnis.