Die Sorge um Jamie Foxx ist groß, weiß doch offenbar niemand, worunter der Hollywood-Star seit drei Wochen leidet. Bekannte rufen in den sozialen Medien dazu auf, für ihn zu beten. Nun meldet sich der 55-Jährige zum ersten Mal seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus selbst zu Wort.

Noch immer herrscht große Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Oscarpreisträger Jamie Foxx, der seit über drei Wochen in einem Krankenhaus in den USA liegt. Inzwischen hat der Star jedoch erstmals ein kurzes Lebenszeichen veröffentlicht. Auf seinem offiziellen Instagram-Account schreibt Foxx: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen! Ich fühle mich gesegnet."

Was genau ihm fehlt und wie lange er noch in der Klinik verbringen muss, geht nicht aus dem Post hervor. Bereits am 12. April wurde er nach "medizinischen Komplikationen" bei Dreharbeiten zum Film "Back in Action" in ein Krankenhaus in Georgia gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet. Bereits kurz nach seiner Einlieferung hatte seine Filmpartnerin Kerry Washington in einem Instagram-Post beteuert, dass sie für Jamie Foxx bete. Dort schrieb die 46-Jährige: "Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann."

"Betet für Jamie"

Zwischenzeitlich hieß es, Foxx befinde sich auf dem Weg der Besserung und dass er sich lediglich noch einer Reihe ärztlicher Tests zu unterziehen habe. Umso größer wurde die Sorge, als es jüngst laut US-Medien aus dem Umfeld des Stars zu Aufrufen kam, man möge für Foxx beten. Beim US-Promiportal "TMZ" hieß es unter anderem: "Wir haben mit Quellen gesprochen, die Jamie nahestehen und diese Bitte aussprechen - 'Betet für Jamie'".

Genau das tun derzeit offenbar viele Stars, wie im Kommentarbereich zu Foxx' Post zu lesen ist: Dort finden sich unter anderem Backstreet Boy AJ McLean, Schauspieler Mahershala Ali, Rapper Ludacris und Marvel-Star Frank Grillo wieder. Und auch Kollege Jeremy Renner schreibt: "Sende dir Kraft und Liebe". Der 52-Jährige war selbst erst in einer schwierigen gesundheitlichen Situation, nachdem ihn am Neujahrstag ein Schneepflug überrollt hatte. Inzwischen geht es dem Schauspieler aber deutlich besser.