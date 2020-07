Fünf Kinder haben Jamie Oliver und seine Jools bereits. Auch ein sechstes wünscht sich die Ehefrau des britischen Star-Kochs - doch das bleibt ihr bislang verwehrt. Ganz offen spricht die 45-Jährige von den vielen Fehlgeburten, die sie erleiden musste. Trotzdem will sie es weiter versuchen.

Jools und Jamie Oliver sind Eltern von fünf Kindern. Doch wie die Britin nun im Podcast "Made by Mammas" verraten hat, träumt sie schon lange von einem weiteren Baby. Das bislang jüngste Kind kam im Jahr 2016 zur Welt. Besonders dramatisch: Vor dieser Geburt erlitt sie offenbar zwei Fehlgeburten und danach drei, eine davon erst vor wenigen Wochen - "das ist die fünfte", sagt sie im Podcast.

Gastgeberin Zoe Hardman spricht Jools in dem Podcast auch darauf an, dass sich diese "vor ihrem 47. Geburtstag" im kommenden Jahr "ein sechstes Kind" wünsche. Jools bestätigt es mit den Worten: "Das stimmt (...) Ich will ja, aber ich muss auch darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist. Auch physisch, weil ich 45 bin, bald 46. Daher ist es ein bisschen riskant."

Zweite Fehlgeburt war "sehr gefährlich"

Was Ehemann und Familienvater Jamie Oliver - ebenfalls 45 Jahre alt - dazu sagt, verrät Jools in dem offenen Gespräch ebenfalls: "Jamie ist immer noch dabei, irgendwie ... nicht wirklich", gibt sie zu. Irgendwann wird auch für Jools Schluss damit sein: "Ich habe nicht mehr viel Zeit, vielleicht noch ein Jahr, und dann werde ich dieses Kapitel einfach abschließen, denn ich bin sehr glücklich und im Moment auch ziemlich ausgelastet", sagt sie. Aber: "Es ist eine schlimme Sache, etwas immer wieder haben zu wollen, und es nicht bekommen zu können."

Dass Jools so sehr versucht, ein sechstes Kind zu bekommen, sehen tatsächlich nicht alle in ihrer Familie gern. Ihrer eigenen Mutter habe sie von der jüngsten Fehlgeburt gar nicht erst erzählt. Sie hätte sich "vor allem wegen des Lockdowns" zu große Sorgen gemacht. Die zweite Fehlgeburt sei "sehr gefährlich" für Jools selbst gewesen, daher wolle ihre Familie nicht, dass sie es nochmal versuche. "Du hast fünf, du hast gesunde Kinder, sei einfach dankbar", sagen sie dazu.

Jamie und Jools Oliver sind seit 2000 verheiratet und haben gemeinsam die fünf Kinder Poppy (18), Daisy (17), Petal (11), Buddy (9) und River (3).