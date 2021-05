Jan Hahn in Berlin beigesetzt

Abschied im kleinen Kreis Jan Hahn in Berlin beigesetzt

Die Nachricht, dass RTL-Moderator Jan Hahn nach kurzer, schwerer Krankheit mit nur 47 Jahren gestorben ist, schockiert viele Menschen. Nun wird er im Beisein von Familie und Freunden in Berlin zu Grabe getragen.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass die Meldung vom Tod Jan Hahns die Runde machte. Der RTL-Moderator sei am 4. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, hieß es da. Viele machte die Nachricht fassungslos. Schließlich war Hahn gerade mal 47 Jahre alt.

Wie RTL nun berichtet, wurde Hahn am Mittwochmorgen in Berlin beigesetzt. Freunde und Familie hätten im engen Kreis von ihm Abschied genommen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hatte Hahn bereits im Juni 2020 seine Lebensgefährtin Constance heimlich geheiratet. Von der Hochzeit hätten nur wenige Menschen gewusst. Das Paar hatte sich noch im Mai 2019 über die Geburt einer gemeinsamen Tochter freuen können. Aus einer früheren Beziehung hatte Hahn zudem einen Sohn und eine weitere Tochter.

"Geschockt" und "tieftraurig"

Der Moderator habe bereits rund ein Jahr vor seinem Tod erfahren, dass er Krebs habe, heißt es. Allerdings hätten ihm die Ärzte zunächst noch eine längere Lebenserwartung vorausgesagt. Hahn machte seine Krankheit nicht öffentlich.

Viele Kollegen verliehen ihrer Bestürzung über den Verlust Hahns in bewegenden Worten Ausdruck. Auch RTL NEWS-Geschäftsführer Stephan Schmitter meldete sich zu Wort: "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat." Man werde Hahn "nie vergessen".

Der 1973 in Leipzig geborene Hahn absolvierte nach dem Abitur ein Studium in Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft. Zunächst arbeitete er für verschiedene Radiosender, ehe er 2001 erstmals auch vor die Kamera trat. Von 2005 bis 2016 war er Teil des Moderationsteams beim Sat.1-Frühstücksfernsehen. Nach seinem Wechsel zu RTL unterhielt er sein Publikum ab 2017 bei "Guten Morgen Deutschland" am Vormittag.