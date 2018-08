Unterhaltung

Polizei nimmt Ex-Radprofi fest: Jan Ullrich zettelt Streit mit Til Schweiger an

Nachbarn sind sich nicht immer grün. Das erfährt nun Schauspieler Til Schweiger. Auf Mallorca soll es zu einer Auseinandersetzung mit Jan Ullrich gekommen sein. Schließlich muss die spanische Polizei den Ex-Radprofi sogar in Handschellen abführen.

Was ist nur mit Jan Ullrich los? Der frühere deutsche Radprofi ist auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca nach einem Zwischenfall auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger festgenommen worden. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde er am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" gegen seinen Nachbarn in Gewahrsam genommen.

Laut der "Bild"-Zeitung wollte Til Schweiger mit Freunden die amerikanische Neuverfilmung seines letzten großen Erfolges ("Honey in the Head") auf seinem Feriengrundstück feiern. Nachbar Jan Ullrich hätte das aber offenbar gar nicht gefallen. Er soll dem Bericht zufolge über den Zaun geklettert und handgreiflich geworden sein. Die Situation sei wohl derart eskaliert, dass die Polizei gerufen werden musste.

"Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist", sagte Schweiger der "Bild". Außerdem fügte der Schauspieler hinzu: "So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt." Ullrichs Anwalt sagte dem Blatt: "Wir werden versuchen, den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären."

Ullrich hatte sich vor wenigen Wochen auf Mallorca von Ehefrau Sara getrennt und auch Alkoholprobleme eingeräumt. Die drei gemeinsamen Kinder leben seither bei Ullrichs Ex-Frau, die wieder nach Deutschland gezogen ist.

Quelle: n-tv.de