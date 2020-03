Erst klang alles nur nach einem Scherz. Schon am Valentinstag witzelte "Das Ding des Jahres"-Moderatorin Janin Ullmann, sie habe sich mit Fußball-Superstar Neymar verlobt. Doch steckt womöglich mehr dahinter? Zumindest machen die beiden gemeinsam Paris unsicher.

Der brasilianische Fußballer Neymar und die deutsche Moderatorin Janin Ullmann scheinen sich blendend zu verstehen. So besuchte die 38-Jährige den Brasilianer nun in Paris, um sich dort das Ligaspiel seines Teams Paris Saint-Germain gegen den FCO Dijon anzusehen.

Die beiden hatten offenkundig Spaß. (Foto: Instagram / neymarjr)

Davon zeugen nicht nur ein Selfie und einige Videos, die die beiden in ihren jeweiligen Instagram-Storys veröffentlichten. Auch Fotografen lichteten Ullmann und Neymar gemeinsam im Stadion ab.

Da der 28-jährige Stürmer-Star derzeit eine Rotsperre verbüßt, durfte er sich das Spiel nur von der VIP-Tribüne aus ansehen. Mit Ullmann hatte er jedoch eine offensichtlich gern gesehene Sitznachbarin.

Den Mannschaftskollegen vorgestellt?

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung blieb es allerdings nicht bei diesem gemeinsamen Ausflug ins Prinzenparkstadion. Demnach stellte Neymar die Deutsche im Anschluss an das Match in einem Restaurant auch seinen Mannschaftskollegen vor. Geht da womöglich mehr als nur Freundschaft zwischen der Moderatorin und dem Fußballer? Von Management-Seite gab es dazu keinen Kommentar.

Denselben Humor scheinen die beiden allerdings schon mal zu haben. Bereits am 14. Februar, also ausgerechnet am Valentinstag, teilte Ullmann ein Selfie mit Neymar und scherzte dazu, dass sie sich verlobt hätten: "Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Schönen Valentinstag, Neymar."

Der Kicker ging darauf ein und kommentierte ihren Post mit einem kurzen und knappen "Ja" - wenn auch mit zwei lachenden Emojis.

Zerbrochene Beziehungen

Kennengelernt hatten sich Ullmann und Neymar bei einem Presseevent im Rahmen seiner neuen Modekollektion, die er in Düsseldorf vorstellte. Seither sind die zwei wohl ziemlich beste Freunde geworden. Eigentlich spricht auch nichts dagegen. Neymar hatte eine längere On-Off-Beziehung mit der Schauspielerin Bruna Marquezine, die jedoch beendet ist. Ullmann war viele Jahre mit dem Schauspieler Kostja Ullmann liiert und seit 2016 auch verheiratet. Die Ehe zerbrach allerdings Ende 2018.

Janin Ullmann kennen viele sicher auch noch unter ihrem Geburtsnamen Janin Reinhardt, unter dem sie nach der Jahrtausendwende zunächst als Schauspielerin und TV-Moderatorin bekannt wurde. Aktuell präsentiert sie beim Sender Pro7 die Show "Das Ding des Jahres". Vielleicht hat sie das wahre Ding des Jahres ja aber nun mit Neymar gelandet ...