Das Happy End im Paradies scheint wirklich perfekt zu sein. Bei "Adam sucht Eva" lernen sich Peer Kusmagk und Janni Hönscheid splitterfasernackt kennen. Sie verlieben sich und bekommen einen Sohn. Und nun wird die Familie bald noch größer.

Schauspieler Peer Kusmagk und Profi-Surferin Janni Hönscheid erwarten ihr zweites Kind. Das gaben die beiden in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" bekannt. Sie haben bereits den einjährigen Sohn Emil-Ocean.

"Ich bin aktuell im vierten Monat, Geburtstermin ist der 18. Juli 2019. Unfassbar, wie schnell das alles ging", sagt Janni Hönscheid überglücklich. Schon seit Wochen spekulierten Fans. Grund für die Schwangerschaftsvermutungen waren Social-Media-Fotos, auf denen Fans bei der 28-Jährigen einen Babybauch entdeckt haben wollten.

Schon wieder alles anders

Söhnchen Emil-Ocean werde nach wie vor gestillt, eine doppelte Belastung für die baldige Zweifach-Mama. "Er will nur getragen werden, das ist sehr anstrengend. Ich hatte auch gerade erst zu meinem Körper zurückgefunden und nun verändert sich schon wieder alles. Aber ich bin als Leistungssportlerin einiges gewohnt", sagt Hönscheid.

Trotz der großen Vorfreude haben Kusmagk und Hönscheid, die sich 2016 währen der TV-Show "Adam sucht Eva" kennen- und lieben gelernt hatten, auch Bedenken. Vor allem sein Geständnis überrascht. Angst, beiden Kindern nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken zu können, hat er nicht. "Ich habe eher Angst, dass ich nicht noch mal so viel Liebe für ein Kind empfinden kann, weil das Gefühl zu meinem Sohn so einmalig ist", sagt der Berliner. "Ich bin mir aber sicher, wenn das Baby erst einmal da ist, werden alle Bedenken vergessen sein. Dann werde ich, wenn Janni stillt, viel Zeit mit Emil-Ocean verbringen und so unsere Vater-Sohn-Bindung stärken."