(Foto: Roy Rochlin / Getty Images for Empire State Realty Trust / Spot On)

Das ist doch mal ein Werbegag der anderen Art: Um auf die bevorstehende Welttournee seiner Band Thirty Seconds to Mars aufmerksam zu machen, krabbelt Jared Leto kurzerhand an die Spitze des Empire State Buildings. "Es ist unglaublich", feiert er sich im Anschluss selbst.

Vielleicht hat er sich ja gedacht: "Was Tom Cruise kann, kann ich auch." Und so hat es Jared Leto nun seinem Kollegen gleichgetan, der dafür bekannt ist, viele spektakuläre Stunts selbst zu absolvieren. Der 51-Jährige ist nämlich auf die Spitze des New Yorker Empire State Buildings geklettert.

Der Spaß scheint Leto bei der Aktion nicht vergangen zu sein. (Foto: picture alliance/dpa/Empire State Realty Trust)

Mit der Aktion rührte der Schauspieler und Musiker die Werbetrommel für die bevorstehende Welttournee seiner Band Thirty Seconds to Mars. Leto hangelte sich an einem Teil der Außenseite des berühmten Gebäudes nach oben. Er sei damit der erste Mensch, der jemals legal die Spitze des Wahrzeichens erklommen habe, sagten Verantwortliche der "Today Show".

Nach dem Aufstieg berichtete Leto dem Sender NBC: "Um die Wahrheit zu sagen, war ich eher aufgeregt als nervös. Aber ich muss ehrlich sein, es war sehr, sehr schwer. Es war viel schwieriger, als ich gedacht hatte." Es sei eine Menge Ausdauer nötig gewesen.

Mit Seilen gesichert

Leto, der als begeisterter Felskletterer gilt, stieg US-Medienberichten zufolge von der 86. bis zur 104. Etage an der Ostseite des Gebäudes auf. Anschließend ging er weiter bis zur berühmten Antenne des Empire State Buildings. Während des Aufstiegs war er mit Seilen gesichert.

"Es ist unglaublich", sagte Leto dem "Hollywood Reporter" zufolge. "Den Sonnenaufgang über der Stadt aufgehen zu sehen, bedeutet mir so viel. Seit ich ein Kind war, stand New York für den Ort, an den man ging, um seine Träume wahr werden zu lassen." Er fügte hinzu: "Als kleines Kind wollte ich Künstler werden, und New York war der Ort, an den man kam, um Künstler zu werden. Das Empire State Building war für mich immer dieses Symbol dafür."

Leto wird ab März 2024 mit seiner Band Thirty Seconds to Mars - die er 1998 zusammen mit seinem älteren Bruder Shannon Leto gründete - auf Tournee gehen. Die Tour soll bis September 2024 laufen und das sechste Studioalbum der Band namens "It's the End of the World but It's a Beautiful Day" zelebrieren.

Als Schauspieler feierte Leto in den 90er-Jahren mit der Serie "Willkommen im Leben" seinen Durchbruch. 2014 erhielt er den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Film "Dallas Buyers Club".