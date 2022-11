Allein die Nachricht, dass sie eine Tochter bekommt, versetzt Jasmin Wagner in Vorfreude. Wenige Monate später verkündet die Sängerin, besser bekannt als "Blümchen", stolz die Geburt ihres Kindes. Jetzt will sie sich erstmal eine "angemessene Auszeit" nehmen und dann wieder durchstarten.

Mit einem süßen Foto und einer kleinen Referenz an einen ihrer Hits hat Jasmin Wagner alias "Blümchen" via Instagram mitgeteilt, dass ihre Tochter gesund und munter zur Welt gekommen ist: "Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl", schrieb sie zu einem Bild, das die winzigen Füße ihres ersten Kindes zeigt.

Dass sie und der Vater des Kindes, ein dänischer Unternehmer, ein Mädchen erwarten, hatte Wagner schon zuvor mitgeteilt. Dem Magazin "Bunte" verriet sie etwa: "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, dass wir eine Tochter bekommen. Mein Partner und ich haben beide ein paar Tränen verdrückt."

Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, von dem sie sich im Sommer scheiden ließ. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sie sich Mitte Juli lachend auf einem Foto mit einem Pappschild in der Hand, auf dem stand: "Just divorced" (frisch geschieden). Darunter schrieb sie: "Dankbar für alles Gute was wir teilten ... Voller Vorfreude auf alles was nun für mich bereit steht!" Eine zweite Ehe kann sich Wagner vorstellen, wie sie in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte. Noch habe ihr Partner, mit dem sie seit knapp zwei Jahren zusammen ist, nicht gefragt. "Kann er aber gerne."

Die 42-Jährige geht noch immer auf Tournee, will aber nach eigener Aussage erst einmal pausieren. "Ich nehme mir eine angemessene Auszeit und je nachdem wie wir uns als Familie eingrooven, wird auch wieder Arbeit integriert", sagte sie im September über ihre anstehende Geburt.