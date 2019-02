Der Tod des deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld löst weltweit Trauer aus. Zahlreiche Weggefährten äußern ihre Bestürzung - und Dankbarkeit. Denn der eigenwillige Designer zeigte vielen seine freundliche und großzügige Seite.

Schwarze Sonnenbrille, weißgepuderte Haare, Vatermörderkragen und fingerlose Handschuhe: Sie gehörten zu Karl Lagerfelds Markenzeichen. Ebenso wie das Kokettieren mit seinem Alter. Nun ist der weltberühmte Modeschöpfer und langjährige Kreativdirektor bei Chanel mit 85 Jahren in Paris gestorben. Der gebürtige Hamburger hinterlässt in der Modewelt eine riesige Lücke - entsprechend groß ist die Trauer über seinen Tod.

"Er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel", schrieb Claudia Schiffer auf Instagram. Er habe ihr das Überleben in der Mode-Industrie beigebracht. "Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode; er ist nicht ersetzbar", so die 48-Jährige über Lagerfeld. "Er ist die einzige Person, die Schwarz und Weiß farbenfroh machen konnte." Sie ihm werde unendlich dankbar sein.

Das amerikanische Model Gigi Hadid schrieb auf Instagram, ihr Herz sei gebrochen. "Es wird niemals einen anderen Karl Lagerfeld geben. Jede Sekunde mit dir war eine Ehre, Freude und Inspiration", so die 23-Jährige. Die Modeschöpferin Donatella Versace nannte Lagerfeld auf Instagram ein "Genie, das die Leben so vieler Menschen" berührt habe. Im Namen ihres verstorbenen Bruders Gianni Versace schrieb die 63-Jährige darüber hinaus: "Wir werden niemals dein unglaubliches Talent und deine endlose Vorstellungskraft vergessen. Wir haben immer von dir gelernt."

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger teilte auf Instagram ein Foto Lagerfelds und schrieb dazu: "Karl… Ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde." Sie werde niemals seine Freundlichkeit ihr gegenüber, sein Lachen und seine Fantasie vergessen. Und in einer emotionalen Randnotiz offenbarte die frischgebackene Mutter: "Ich bin nach Frankreich gekommen, um dich diese Woche zu sehen und dir meine Tochter vorzustellen … Ich bin untröstlich, dass ich zu spät war."

"Ein Stück Haute Couture" ist gestorben

Die Eheleute Beckham wählten ebenfalls Instagram als Medium, um ihre Trauer über den Tod des Modezars zum Ausdruck zu bringen. "Karl war ein Genie und war immer so freundlich und großzügig zu mir - persönlich wie auch professionell", schrieb Designerin Victoria Beckham. Ihr Mann, der frühere Fußballprofi David Beckham, teilte ein Zitat Lagerfelds: "Evolution ist das Geheimnis für den nächsten Schritt."

Modeschöpfer Harald Glööckler würdigte Lagerfeld als "einen der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts". "Er setzte über Jahrzehnte Trends und Maßstäbe in Sachen Design und Ästhetik. Mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture", sagte Glööckler. "In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen", sagte der Designer.

Der Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, nannte Lagerfeld einen "großen Inspirator" für Mode und Kultur. "Er hat dazu beigetragen, Paris zur weltweiten Modehauptstadt zu machen (...)", erklärte Arnault. Er bezeichnete den gebürtigen Hamburger als ein "kreatives Genie" und lobte dessen Arbeit für das italienische Modehaus Fendi. Die Marke Fendi gehört zu Arnaults Konzern.

In Hamburg geboren, in Paris zuhause

Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo würdigte den Wahlpariser als einen außengewöhnlichen Künstler. "Karl Lagerfeld war Paris(...)", teilte Hidalgo in der französischen Hauptstadt mit. "Karl Lagerfeld war ein Genie", schrieb die Sozialistin weiter. Der Modeschöpfer habe bei Chanel mit Geduld und Vortrefflichkeit gewirkt.

Auch in seiner Geburtsstadt gedachte man Lagerfeld: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher nannte den Modeschöpfer einen "außergewöhnlichen Hanseaten". Er sei ein "Botschafter Hamburgs" gewesen, erklärte der Regierungschef. Er habe "sein Leben als Weltbürger geführt, aber stets die Verbindung zur Stadt seiner Kindheit aufrecht erhalten".