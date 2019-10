Auf der Magazin-Aufnahme strahlt Jennifer Aniston. Ihre Haare wehen im Wind, verschmitzt lugt sie unter einer Hutkrempe hervor. Doch so ein Foto ist viel Arbeit und spiegelt nicht die Realität wieder. Auf Instagram zeigt Aniston, wie es hinter den Kulissen zugeht.

Schauspielerin Jennifer Aniston ist noch frisch auf Instagram, doch navigiert sie die Plattform bereits wie ein alter Hase. Auch ihr neuester Post hat binnen weniger Stunden bereits fast fünf Millionen Likes eingeheimst. Kein Wunder, denn sie scherzt darin über eine beliebte Selfie-Kategorie: "Woke up like this", also "So bin ich aufgewacht".

In ihrer Version zeigt Aniston Vorher-nachher-Fotos. Auf dem einen sieht man, wie zwei Stylisten an der grimmig dreinblickenden Schauspielerin arbeiten und herumzupfen. Ihr Outfit wirkt unvollständig, die Haare sind nur teilweise zum Zopf gebunden, wirken eher verstrubbelt. Das zweite Foto ist eindeutig nach dem Styling entstanden. Ganz in Weiß und Cremefarben wirkt Aniston dynamisch und elegant.

"So aufgewacht"

"Ich bin nur ein Mädchen ... das mit Haar- und Make-up-Team herumsteht. Ein Stylist. Ein Fotograf. Eine Beleuchtungscrew, Windmaschine, Requisiten und ein Computer...", schreibt Aniston und ergänzt selbstironisch: "Und ich bitte euch, daran zu denken, dass ich so aufgewacht bin." Ihre Worte erinnern an die berühmten Textzeilen aus dem Liebesfilm "Notting Hill", ein kleiner Spaß, der nur auf Englisch aufgeht, doch auch ohne den entsprechenden Kontext hat die 50-jährige Aniston mit ihrem Post ein schönes Zeichen gegen den Schönheitswahn in sozialen Netzwerken gesetzt.

Ihre beeindruckende Instagram-Karriere startete Aniston am 15. Oktober. Mit einem ersten Foto-Post gab sie bekannt, dass sie nun auch in dem sozialen Netzwerk zu finden ist. Das Premieren-Bild war ein Gruppen-Selfie mit ihren Schauspielerkollegen aus der Serie "Friends". Aniston hat bereits über 15,5 Millionen Abonnenten - Tendenz steigend.