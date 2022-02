Offiziell bestätigt ist es zwar noch nicht. Doch US-Medien berichten übereinstimmend: Jennifer Lawrence hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Vater ist Cooke Maroney, mit dem die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin seit 2019 verheiratet ist.

Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das berichten US-amerikanische Medien wie die Promiportale "TMZ" und "Page Six" übereinstimmend. Demnach soll das Baby in Los Angeles geboren worden sein. Das Geschlecht oder das genaue Geburtsdatum seien noch nicht bekannt, heißt es. Offiziell bestätigt hat die Schauspielerin die Geburt ebenfalls noch nicht.

Die Schwangerschaft der 31-Jährigen war seit September 2021 bekannt. Damals bestätigte ein Sprecher von Lawrence dem "People"-Magazin, dass die Schauspielerin und der Kunsthändler ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten.

"Ich hatte jede Menge Sex"

Im Dezember scherzte Lawrence in der "The Late Show" von Stephen Colbert über ihren großen Babybauch. Auf die Frage, was sie in ihrer dreijährigen Schauspielpause getrieben habe, antwortete sie humorvoll: "Ich hatte jede Menge Sex."

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennengelernt hatte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an. Es sei eine "sehr, sehr einfache Entscheidung" für sie gewesen, die Verlobung einzugehen, sagte Lawrence damals. "Er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe."

Jennifer Lawrence begann ihre Schauspielkarriere 2006. Durch ihre Rollen als Superheldin Mystique in der "X-Men"-Reihe und als Amazone Katniss Everdeen in der "Die Tribute von Panem"-Saga stieg sie bereits in jungen Jahren zu einer der gefragtesten Hollywood-Schauspielerinnen auf. 2013 erhielt sie als beste Hauptdarstellerin in der Tragikomödie "Silver Linings" einen Oscar.