Unternahm einen Abstecher zur "Don't Look Up"-Premiere in New York: Jennifer Lawrence.

Ob "Die Tribute von Panem", "X-Men" oder nun die Komödie "Don't Look Up" - als Schauspielerin ist Jennifer Lawrence schon in so einige Rollen geschlüpft. Eine ganz und gar neue Rolle steht ihr jedoch erst noch bevor. Lawrence wird Mutter - und zeigt das auch.

Jennifer Lawrence hat bei der Premiere des Netflix-Films "Don't Look Up" in New York City einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die schwangere Schauspielerin hüllte ihren Babybauch in eine goldene, bodenlange Robe. Das funkelnde Dior-Kleid wurde mit halbtransparenten Cape-Ärmeln zum Hingucker. Lawrence kombinierte zu dem Kleid glitzernde Ohrstecker und trug ihre Haare locker zurückgesteckt.

Auch Leonardo DiCaprio ließ sich blicken. (Foto: dpa)

Ab Heiligabend ist die Schauspielerin in der mit Spannung erwarteten Netflix-Komödie "Don't Look Up" zu sehen. In dem Werk von Regisseur Adam McKay spielen unter anderem Leonardo DiCaprio, Komödienvirtuose Jonah Hill, Teenie-Schwarm Timothée Chalamet und Hollywood-Ikone Meryl Streep an ihrer Seite.

Der Film handelt von zwei zweitklassigen Astronomen, die sich auf eine ausgedehnte Pressetour begeben müssen, um die Menschheit vor einem sich nähernden Kometen zu warnen, der die Erde zerstören wird.

Seit Oktober 2019 verheiratet

Anfang September war die Schwangerschaft von Jennifer Lawrence bekannt geworden. Die 31-Jährige und ihr Ehemann, Kunsthändler Cooke Maroney, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar gab sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennengelernt hatte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an.

Die 1990 geborene Lawrence begann ihre Schauspielkarriere bereits als Jugendliche. 2011 trat sie erstmals in der Science-Fiction-Reihe "X-Men" als Mutantin Mystique in Erscheinung. Den ganz großen Durchbruch feierte sie jedoch in den "Die Tribute von Panem"-Streifen als jugendliche Amazone Katniss Everdeen.

Für ihren Auftritt in der Komödie "Silver Linings" erhielt Lawrence 2013 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Damals war sie gerade mal 22 Jahre jung.