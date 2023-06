Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist das Blitzlichtgewitter gewöhnt. Doch bei aufdringlichen Paparazzi sieht auch die routinierte Schauspielerin rot. Für ihre Kind will sie sich in Zukunft aber zusammenreißen.

Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence versteht bei Paparazzi keinen Spaß. Doch in Gegenwart ihres kleinen Sohns will sie sich nicht mehr über die aufdringlichen Fotografen ärgern. "Ich möchte nicht, dass er die Angst und Wut hat, die ich habe", sagte die 32-jährige Schauspielerin im Gespräch mit Kollegin Cameron Diaz für das "Interview Magazine". Ihr Motto auch bei ungefragten Aufnahmen: "Einfach akzeptieren, tief durchatmen und gehen."

Während ihrer Schwangerschaft habe sie sich gefragt: "Wie zur Hölle soll ich bei diesen Typen nicht ausrasten, wenn sie mein Baby fotografieren?" Dann habe sie aber gemerkt, wie sich ihr Verhalten auch auf ihren Sohn auswirke. "Wenn er spürt, dass ich ängstlich bin, bevor ich das Haus verlasse, oder dass ich wütend bin, wenn wir draußen sind, wird sich das auf ihn auswirken."

Dass ihr Kind nicht so sorglos wie seine Freunde aufwachsen wird, hat Lawrence oft nachdenklich gemacht. "Ich bin mir sicher, dass es vor allem durch meine Entscheidungen und meinen Lebensstil Herausforderungen geben wird, und wir müssen uns beide damit auseinandersetzen".

"Sicherstellen, dass er weiß, dass er geliebt wird"

Letztlich sei die Schauspielerin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es immer Vor- und Nachteile gebe. "Das Beste, was ich tun kann, ist sicherzustellen, dass er weiß, dass er geliebt wird und dass er für uns oberste Priorität hat", so Lawrence.

Die Geburt ihres Sohns Cy war Anfang 2022 bekannt geworden. Jennifer Lawrence und Cooke Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennengelernt hatte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an.