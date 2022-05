Der Sänger und Ex-Mann von Jennifer Lopez, Marc Anthony hat sich verlobt. Für ihn wird es die bereits vierte Hochzeit. Auf Instagram verkündet das Liebespaar die Neuigkeiten - Details zur geplanten Hochzeit verraten die beiden jedoch nicht. Dafür bekommen die Fans den extravaganten Verlobungsring zu sehen.

Erst vor wenigen Monaten hat Marc Anthony bestätigt, wieder in festen Händen zu sein. Jetzt feiert der Ex-Mann von Jennifer Lopez die Verlobung mit seiner Freundin Nadia Ferreira. In einer Instagram-Story hat das Model ein Foto gepostet, auf dem die Hände des Paares übereinander liegen. Ins Auge sticht dabei ein großer Verlobungsring samt XXL-Diamanten. "Verlobungsparty", schreibt Ferreira dazu. Weitere Details zum Antrag oder zu den Hochzeitsplänen sind nicht bekannt.

Für Anthony ist es die vierte Hochzeit. Von 2000 bis 2004 war er mit Dayanara Torres verheiratet. Anschließend ging er mit Jennifer Lopez den Bund der Ehe ein, ihre Liebe endete 2014. Mit beiden Frauen bekam er jeweils zweimal Nachwuchs. Zwei weitere Kinder gingen aus der Beziehung mit Debbie Rosado hervor. Von 2014 bis 2017 war er zudem mit Shannon De Lima verheiratet.

Gesundheitlich scheint es Marc Anthony aktuell wieder besser zu gehen. Zuletzt hatte der Sänger ein Konzert in Panama abgesagt, nachdem er in einem Hotel einen schwereren Sturz auf einer Treppe erlitten hatte. Auf Instagram teilte er dazu ein längeres Video, in dem er erklärte, sich dabei am Rücken verletzt zu haben. Er hoffe jedoch auf eine schnelle Genesung.

Aktuell ist Anthony offenbar auf einen Gehstock angewiesen, wie einige Instagram-Fotos zeigen. Gemeinsam mit seiner Partnerin war er zuletzt in Disneyland, um Ferreiras 23. Geburtstag zu zelebrieren. Das Model hielt den Ausflug mit mehreren Schnappschüssen fest.