Noch ist das neue Jahr keine Woche alt, doch viele dürften alle ihre guten Vorsätze auch schon wieder über Bord geworfen haben. Nicht so Jennifer Lopez! Die Sängerin zeigt, wie es mit einem wohltuenden Jahreswechsel für Körper und Geist funktioniert.

Normalerweise dürften ihre Auftritte das beste Workout für Jennifer Lopez sein. Schließlich sind ihre aufsehenerregenden Hüftschwünge vor allem eins: harte Arbeit. Doch die Corona-Pandemie hat auch für J.Lo die Bühne als Fitnessstudio-Ersatz erst einmal lahmgelegt.

Damit es für sie trotzdem in bester Form ins neue Jahr geht, muss sich die Sängerin also etwas anderes einfallen lassen. Und das hat sie auch, wie einer ihrer jüngsten Instagram-Posts belegt. Er zeigt die 51-Jährige beim Training mit Gewichten. Dazu schreibt sie: "Montagmorgen! Ran an 2021!"

Ein gesunder Körper ist jedoch bekanntlich nichts ohne einen gesunden Geist. Und so gehört zum Wohlfühl-Programm des US-Stars auch die Entspannung, wie eine weitere Instagram-Botschaft von Lopez zeigt. Dabei handelt es sich um einen kurzen Clip, in dem sie sich in einem roten Bikini meditierend am Strand präsentiert. Selbstredend ziehen aber auch hierbei ihr durchtrainierter Körper und ihre wilde Naturmähne die Blicke auf sich.

"Positiv und hoffnungsvoll"

Unterlegt mit dem Song "Life is Good" von den Rappern Future und Drake dreht und streckt sich Lopez sichtlich entspannt dem Meer vor ihr entgegen. Während ihrer Entspannungsübung trägt die Sängerin einen knappen, roten Schnürbikini und einen Kimono, auf dessen Rücken mit funkelnden Steinen ihr Spitzname "J.Lo" geschrieben steht. Dabei zeigt sie sich natürlich mit kurzem, lockigem Haar, das von großen, goldenen Kreolen besonders hervorgehoben wird.

Lopez hatte dem US-amerikanischen "People"-Magazin schon vor dem Jahreswechsel verraten, dass sie entspannt in das Jahr 2021 starten wolle. "Es war ein schweres Jahr für so viele und wir hoffen, dass wir alle das neue Jahr mit einer positiven und hoffnungsvollen Einstellung beginnen können," sagte sie. Wegen der Corona-Pandemie lag im vergangenen Jahr nicht nur ihre Karriere auf Eis. Auch ihre Hochzeit mit dem ehemaligen Baseball-Profi Alex Rodriguez musste Lopez absagen - die beiden sind seit 2017 ein Paar.