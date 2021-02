Jenny Frankhauser hat einen neuen Job. Die ehemalige Dschungelkönigin spielt eine Rolle in dem RTLzwei-Scripted-Reality-Format "Krass Schule". Dort spricht sie mit den Schüler-Darstellern über das Thema Selbstliebe.

Jenny Frankhauser hat durchaus bereits TV-Erfahrung, doch bislang sah man sie eher in Shows, in denen sie ganz sie selbst sein konnte. Nun aber wird die ehemalige Dschungelkönigin zum ersten Mal als Schauspielerin in Erscheinung treten. Noch in dieser Woche kann man die Halbschwester von Daniela Katzenberger bei RTLzwei bestaunen. Dort hat sie in der täglichen Scripted-Reality-Soap "Krass Schule" eine Rolle übernommen. Die 28-Jährige spielt eine Schulpsychologin, die mit den Gesamtschülern über Selbstliebe und Akzeptanz spricht.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärte Frankhauser, warum sie dieses Angebot mit Freude angenommen hat. "Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können." Sie könne sich auch vorstellen, als Lehrerin zu arbeiten, "aber ob die Schüler am Ende dann auch etwas lernen, ist die Frage", so Frankhauser selbstironisch. Für einen solchen Job sei sie "ein viel zu krasser Quatschkopf". Auch zu ihrer eigenen Schulzeit war sie demnach immer "der absolute Klassenclown".

In zwei Folgen zu sehen

Die beiden Folgen von "Krass Schule", in denen Jenny Frankhauser mitwirkt, laufen am 11. und 12. Februar jeweils um 17:05 Uhr und sind außerdem bei TVNOW zu sehen. In ihrer Rolle versucht sie, ein Mädchen vor einem Betrüger zu beschützen. Der verstärkt die Zweifel der Schülerin an ihrem Körper. Die Schulpsychologin versucht, sie gemeinsam mit den Lehrern vor einem Fehler zu bewahren und ruft auch gleich noch ein Self-Loving-Projekt ins Leben.

Im vergangenen Jahr veröffentliche Jenny Frankhauser eine neue Single mit dem Titel "Du bist da". Ihr Musiktalent habe sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt, sagte sie damals. "Mein Opa ist DJ und mein leiblicher Papa ist professioneller Sänger. Mein Papa hat mir sogar immer in den Babybauch meiner Mama rein gesungen. Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt", so Frankhauser. Von wem sie das Talent zum Schauspielern hat, ist nicht bekannt.