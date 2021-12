Im kommenden Jahr möchte Jenny Frankhauser auswandern. Für die ehemalige Dschungelkönigin soll es nach Mallorca gehen. Dort leben bereits Mutter Iris Klein und Halbschwester Daniela Katzenberger. Ihre Heimat so ganz zurücklassen will die 29-Jährige dann aber doch nicht.

Lange lag Jenny Frankhauser mit ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger im Clinch, erst im vergangenen Jahr vertrugen sich die beiden wieder. Inzwischen ist das Verhältnis offenbar so gut, dass auch Frankhauser über eine Auswanderung nach Mallorca nachdenkt. Dort lebt die Katze samt Mann und Kind sowie auch die gemeinsame Mutter Iris Klein. Etwas verspätet soll es für Frankhauser im nächsten Jahr losgehen.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt die 29-Jährige, dass sie diesen Plan keineswegs allein verfolgt. Ihr Freund Steffen wird die ehemalige Dschungelkönigin auf die Baleareninsel begleiten. Eigentlich hatten die zwei sogar schon eine Unterkunft gefunden, doch wurde daraus dann doch nichts. "Leider stellte sich raus, es wurde illegal gebaut."

"Ich brauche viel Platz"

Aber das Paar gibt die Suche nach einer passenden Finca nicht auf und wird dabei tatkräftig von Mutter und Halbschwester unterstützt. Jedoch verschiebt der Zwischenfall die ursprünglich für dieses Jahr geplante Auswanderung auf das kommende, wie Frankhauser weiter berichtet. Und sie hat ziemlich genaue Vorstellungen davon, was ihr neues Zuhause bieten soll. "Ich brauche viel Platz. Und eine Einliegerwohnung für meine Oma. Ohne die gehe ich nirgendwo hin!" Demnach tritt sie das Abenteuer Auswanderung nicht nur mit ihrem Freund, sondern auch mit ihrer 80er-jährigen Großmutter an.

So ganz möchte Jenny Frankhauser ihrer Heimat dann aber doch nicht den Rücken kehren. Sie will ihre Wohnung in Ludwigshafen bis auf Weiteres behalten. Für den "Notfall", wie sie sagt.

Jenny Frankhauser nahm 2018 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und gewann die Dschungelkrone. Außerdem war sie 2020 Gast bei der Sat.1-Show "Promi Big Brother". Allerdings warf sie bereits nach wenigen Tagen das Handtuch und stieg freiwillig aus dem Format aus.