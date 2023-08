Am Ende einer langen Liebesreise mit vielen Höhen und Tiefen entscheidet sich die Bachelorette für den Datingshow-erfahrenen Lüneburger Fynn. Aber sind die beiden Verliebten auch aktuell noch zusammen?

Zwei finale Dates stehen noch bevor, ehe die Bachelorette ihre finale Entscheidung trifft und dem glücklichen Staffel-Traumprinzen die letzte Rose überreicht. Zieht Jungspund und Knutsch-Charmeur Fynn noch einmal alle Register? Oder bekommt Adrian endlich seine hin und her wankenden Gefühle in den Griff? Die Format-Community reibt sich genüsslich die Hände und macht es sich auf der heimatlichen Couch gemütlich, während Jenny in einem Elefantenpark einen sichtlich aufgeregten Fynn empfängt.

Eine sanfte Matschmassage für die majestätischen Rüsseltiere und unzählige Küsse im prasselnden Regen sorgen schnell dafür, dass Fynn und Jenny auf Wolke sieben schweben. "Es geht irgendwie immer weiter, es wird immer vertrauter", freut sich die Bachelorette. Auf einem Strohbett kuschelnd genießen die beiden Balzenden die Abendluft von Phuket und freuen sich über ein paar Videogrüße aus der Heimat.

Als Fynns Familie auf einer großen Leinwand erscheint, bleibt dem Lüneburger kurzzeitig die Spucke weg. Dann aber nimmt er all seinen Mut zusammen und serviert der Bachelorette seine Gefühle auf einem Silbertablett: "Ich habe mich in dich verliebt", flüstert Fynn. Jenny rollt verlegen mit den Augen. Kurz danach gesteht die Bachelorette: "Das war das perfekte letzte Date!"

"Meine Gedanken waren ständig woanders"

Mit so einigen Schmetterlingen im Bauch muss Jenny am nächsten Morgen wieder umschalten. Fynn ist für den Moment Geschichte. Die nächsten Stunden steht Konkurrent Adrian im Rampenlicht - ein Umstand, der der Bachelorette von Beginn an Bauchschmerzen bereitet. Trotz einer romantischen Hochsee-Tour, einem liebevollen Videogruß von Adrians Mama und einer extra Prise Strand-Romantik kann sich die Bachelorette nicht wirklich fallenlassen: "Ich konnte den Tag nicht genießen, meine Gedanken waren ständig woanders", gesteht Jenny mit traurigem Blick. Es ist der Moment, der im Fan-Lager von Fynn für großen Jubel sorgt. Aber hat sich die Bachelorette wirklich schon entschieden?

Auch Adrian bemerkt die angespannte Zerrissenheit. Zum Abschied gibt es keinen Kuss - nicht einmal eine Umarmung. "Haust du rein", sabbelt der Aachener zum Date-Abschluss und verschwindet mit einem Lächeln im Dunkeln. Eine Nacht darüber geschlafen, sieht die Welt aber schon wieder anders aus. Der vor nicht mal zwölf Stunden noch an allem zweifelnde Adrian ist sich seiner Sache sicherer denn je: "Ich weiß, dass ich die letzte Rose bekomme, das muss einfach so sein", gibt sich Adrian siegessicher.

Freud und Leid liegen dicht beieinander

Auf der anderen Seite geht dem guten Fynn "ordentlich die Pumpe". Und wie geht's der Bachelorette? "Mein Herz, mein Kopf und mein Bauch sind klar", verkündet Jenny. Vier Atemzüge später ist es aber wieder da - dieses "scheiß Gefühl". Auch wenn sich Jenny entschieden hat und viel Vorfreude in sich trägt, ist da aber auch ganz viel Schmerz vorhanden. "Ich will doch keinen verletzen", schluchzt Jenny. Mit zittriger Stimme schmiert die Bachelorette den beiden zwischen Freud und Leid pendelnden Männern noch ein letztes Mal ordentlich Honig ums Maul. Dann fällt die Entscheidung.

"Lieber Adrian, du bist wirklich einzigartig. Aber die Gefühle reichen leider nicht aus", verkündet Jenny. Tränen fließen. Aber Adrian hat sich und seine Gefühlswelt im Griff - zumindest für den Moment. "Bleib einfach wie du bist und werde mit Fynn glücklich bis ans Ende deiner Tage", sagt Adrian zum Abschied. Schnell die Tränen weggewischt, schaltet die Bachelorette in den Rosarot-Modus. Fynn ist hibbeliger als ein Duracell-Hase. Dann aber endlich die Erlösung. Jenny nimmt Fynns Hand: "Ich suche einen besten Freund und ein Team-Member. Du bist dieser Mann!", strahlt die Bachelorette.

"Ja, wir sind noch ein Paar und sehr glücklich!"

Die wochenlange Liebesreise endet mit einem leidenschaftlichen Kuss - und natürlich der Frage: Sind Jenny und Fynn auch im Hier und Jetzt ein Paar? Frauke Ludowig bringt während der Nachbesprechung Licht ins Dunkel.

Eine kurze Rückblick-Show mit den Herren Jesaia, Jesper, Ozan, David und dem Zweitplatzierten Adrian, und dann ist die Katze auch schon aus dem Sack: "Ja, wir sind noch ein Paar und sehr glücklich!", verkündet Jenny mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Dann hoffen wir mal, dass das auch noch lange so bleibt und wir den guten Fynn nicht demnächst am Set von "Bachelor in Paradise" entdecken.