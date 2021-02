Bald bringt Jessica Paszka ihr erstes Baby zur Welt. Die ehemalige "Bachelorette" und der in der Show von ihr abgewiesene Johannes Haller sind mächtig stolz. Darauf lässt auch das neueste Foto der 30-Jährigen schließen, auf dem sie sich ganz unverhüllt präsentiert.

In wenigen Wochen werden Jessica Paszka und Johannes Haller zum ersten Mal Eltern. Den Valentinstag nahm die ehemalige "Bachelorette" zum Anlass, ihrem Liebsten für "das größte Geschenk der Welt" zu danken und gleichzeitig der Welt ihre Schwangerschaftskurven zu zeigen.

Die werdende Mutter teilte mit ihren fast 800.000 Followern ein Bild, das sie vollkommen nackt von der Seite zeigt und so ihre bereits beachtliche Babykugel in den Fokus rückt. Aufgenommen wurde das Bild im Garten ihrer Finca in ihrer Wahlheimat Ibiza. Ihre Brüste bedeckt die 30-Jährige mit den Armen und schreibt zu dem unverhüllten Anblick: "Wünsche euch allen einen schönen Valentinstag. Danke Johannes, dass du mir das größte Geschenk der Welt gemacht hast."

Blumen für die "Hot Mama"

Diese Worte lassen auch den werdenden Vater natürlich nicht kalt. So kommentiert der 34-Jährige: "You are my Valentine." Und Jessica Paszkas Follower freuen sich mit den beiden. In gerade einmal einer Stunde erhielt der Post mehr als 60.000 Likes und zahlreiche Kommentare. "Wie kann man bitte so heiß sein?", kommentiert eine Userin. "Hot Mama", schreibt eine andere. Johannes Haller überraschte seine Liebste zum Valentinstag dann aber natürlich auch noch mit einem bunten Blumenstrauß, der in Paszkas Instagram-Story zu bewundern ist.

Im Jahr 2017 war Jessica Paszka die RTL-"Bachelorette". Damals nahm auch Haller als Kandidat teil und buhlte um die Gunst seiner heutigen Verlobten. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg, denn die letzte Rose bekam ein anderer. Haller schied kurz vorm Ziel als Zweitplatzierter aus. Inzwischen aber ist er für Paszka ohne Frage die Nummer eins. Und das zeigen die beiden immer wieder auch gern bei Instagram. Hier gibt es ohnehin kaum etwas, das die Influencerin nicht thematisiert. Auch über Hautprobleme, die Größe ihres Hinterns und ihre veränderten Brustwarzen in der Schwangerschaft hat sie bereits berichtet.