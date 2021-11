Paparazzi lichten Melanie Müller mit einem Mann an ihrer Seite ab, der nicht ihr Gatte ist. Auf einigen Fotos küssen sich die zwei sogar. Gerüchte über eine handfeste Ehekrise der Ex-Dschungelkönigin machen die Runde. Nun meldet sich dazu ihr Ehemann zu Wort.

Schon während Melanie Müllers Teilnahme an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" wurde klar, dass es in ihrer Ehe mit Mike Blümer kriselt. Es kam sogar vor laufenden Kameras zu einem Gespräch zwischen den beiden, das daran keinen Zweifel ließ. Jetzt tauchten Fotos auf, die die 33-Jährige in intimen Situationen mit einem anderen Mann zeigten, was die Gerüchte über ein Ehe-Aus weiter befeuerte. Nun äußert sich Blümer erstmals selbst dazu.

Der 54-Jährige meldete sich in seinem Status bei WhatsApp zu Wort, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Dort teilte er ein Zitat, das wohl recht eindeutig ist. "Ich bin nicht die Person, die sofort geht. Aber ich habe kein Verständnis, wenn mich jemand wieder und wieder enttäuscht", stand dort demnach geschrieben. Zwar nannte er keine Namen, doch liegt die Vermutung nahe, dass er sich damit auf Melanie Müller und die jüngsten Ereignisse bezog.

Versöhnung wohl ausgeschlossen

"Bild" hakte bei Blümer nach, wie es weiter heißt, und er bestätigte das, was viele bereits vermuteten: "Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein wir mehr. Meine Geduld ist am Ende", zitiert ihn das Blatt. "Das Einzige, was uns verbindet, sind unsere Kinder, und dafür müssen wir eine möglichst gute Lösung finden." Eine Versöhnung des Paares werde es nicht mehr geben.

Melanie Müller und Mike Blümer sind seit 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach Müllers Aussagen im TV bezüglich einer Ehekrise wollte es das Paar eigentlich noch einmal miteinander versuchen. Erst vor wenigen Tagen hatte Blümer seiner Frau zum Hochzeitstag mit einem Foto aus vergangenen Tagen eine Liebeserklärung gemacht. Entsprechend groß dürfte seine Enttäuschung über die Paparazzi-Bilder gewesen sein.

Bei dem Mann, mit dem die Ballermann-Sängerin dort zu sehen ist, soll es sich nach RTL-Informationen um den Leipziger Geschäftsmann Uwe Düppen handeln. Der 60-Jährige ist demnach gelernter Optiker, besaß mal eine Kneipe namens "Optiker" und betrieb auch zuletzt eine Gaststätte. Düppen, Müller und Blümer sollen schon länger miteinander bekannt sein.