Gesundheit ist mehr wert als Geld - mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis wendet sich Gina-Lisa Lohfink an ihre Fans. Es ist ihr erstes Lebenszeichen nach der Nachricht, sie kämpfe mit einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung.

Zuletzt sah man Gina-Lisa Lohfink als Dschungelcamp-Expertin. Schließlich kann sie als Ex-Teilnehmerin von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahre 2017 so Einiges über die Zeit down under erzählen. Und so war sie am Donnerstag vergangener Woche noch zu Gast in der Sendung "Die Stunde danach", in der Moderatorin Angela Finger-Erben und ihre Gesprächspartner die Geschehnisse in der jüngsten Staffel der Dschungel-Show Revue passieren ließen.

Doch schon da sei es Lohfink "sehr schlecht" gegangen, erfuhren wir wenig später. Der Grund: Die 32-Jährige hat sich eine "sehr schwere Lungenentzündung" eingefangen. So schwer, dass laut ihrem Management eine Ärztin "sogar Lebensgefahr" ausgemacht habe.

Antibiotikum und Lungentests

Nun hat sich Gina-Lisa erstmals seit diesen beunruhigenden Nachrichten selbst zu Wort gemeldet. In einem Video, das RTL vorliegt, äußert sie sich, mit einem Schal bekleidet und noch tiefer klingender Stimme als sonst. "Ich nehme starke Tabletten, Antbiotikum, und mache regelmäßig Lungentests. Ich will einfach wieder gesund sein. Ich habe es seit Weihnachten, und ich wünschte mir einfach, dass ich wieder gesund bin, dass ich für euch da sein kann", sagt Lohfink in dem Clip.

Es tue ihr "von ganzem Herzen leid", dass sie bereits geplante Auftritte und Autogrammstunden habe absagen müssen, entschuldigt sich die Reality-TV-Prominente bei ihren Fans. "Aber ich musste jetzt leider mal die Handbremse ziehen, weil Gesundheit geht vor. Das ist das Wertvollste, was wir haben, mehr wert als Geld", erklärt sie weiter und betont erneut: "Das ist halt auch lebensgefährlich."

Bleibt also nur, Gina-Lisa weiterhin gute Besserung zu wünschen. Vielleicht pflegt sie ja auch ihr Freund Antonio ein bisschen in dieser schwierigen Zeit. Denn wir gehen doch mal schwer davon aus, dass die beiden, die sich Ende vergangenen Jahres in der Nackedei-Show "Adam sucht Eva" kennen- und lieben gelernt hatten, noch zusammen sind. Jedenfalls erklärte der gelernte Karosseriebauer vor knapp zwei Wochen auf die Frage eines Followers, ob er noch mit Lohfink liiert sei, auf seiner Instagram-Seite: "Ja, klar."