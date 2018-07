Unterhaltung

Kein Kontakt mehr möglich: Jetzt spricht Meghans Vater

Aus gesundheitlichen Gründen kann Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, nicht zur royalen Hochzeit seiner Tochter kommen. Und auch später scheint das Vater-Tochter-Verhältnis irgendwie zerrüttet. Nun erklärt der 74-Jährige das Problem.

Seit der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry scheint das Verhältnis zwischen der 36-Jährigen und ihrem Vater nicht mehr das beste zu sein. In der britischen "Daily Mail" kam nun der in Mexiko lebende 74-Jährige zu Wort und erklärte, dass Meghan ihn aus ihrem Leben verbannt habe.

Unter anderem befürchte Markle, dass er nie seine zukünftigen Enkelkinder zu Gesicht bekommen werde. Seit mehr als zehn Wochen habe er nicht mit seiner Tochter gesprochen, erklärte er weiter. Zuerst habe er noch eine Telefon- und eine Handynummer von ihren persönlichen Mitarbeitern im Palast gehabt, aber nachdem er einige kritische Worte über die royale Familie geäußert habe, sei der Kontakt zu Meghan unterbunden worden.

"Die Nummern funktionieren nicht mehr. Ich kann meine Tochter nicht kontaktieren", so Markle. Eigentlich wolle er seiner nun königlichen Tochter zu ihrem Geburtstag am 4. August eine Geburtstagskarte schicken: "Aber wenn ich sie in den Kensington-Palast schicke, wird sie nur eine unter Tausenden sein. Sie wird sie nie zu Gesicht bekommen."

Laut "Daily Mail" hat Thomas Markle fast neun Stunden lang mit ihnen über seine Beziehung zu Meghan gesprochen. Unter anderem beklagte er darin die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand, die in den Medien verbreitet wurden. Es war berichtet worden, dass er einen Herzinfarkt gehabt habe und Alkoholiker sei.

Außerdem erklärte er, dass er manchmal denke, dass es für seine Tochter besser sei, wenn er einfach tot wäre. "Jeder wäre voller Sympathie für sie." Doch trotz allem hatte er am Ende liebevolle Worte für seine Tochter übrig: "Meghan ist alles für mich. Ich liebe sie und werde es immer tun."

Quelle: n-tv.de