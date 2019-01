Prinz Harry und Meghan schlagen sich seit einer Weile mit personellen Problemen herum. Immer wieder nehmen Angestellte der Royals ihren sprichwörtlichen Hut. Nun wird wohl auch die Stelle von Meghans Personenschützerin frei.

Offenbar werden Prinz Harry und Meghan mal wieder von einer ihrer Angestellten sitzengelassen. Dieses Mal handelt es sich um die namentlich nicht genannte Personenschützerin von Meghan. Die resolute Blondine, die die zwei unter anderem bei ihrer Reise nach Australien, Neuseeland und Fiji im Oktober begleitete, hat laut der britischen Tageszeitung "The Times" bereits gekündigt.

In den vergangenen Monaten hat man die Personenschützerin immer in der Nähe von Meghan gesehen. (Foto: imago/i Images)

Die Personenschützerin soll jedoch bestreiten, dass ihre Kündigung etwas mit einem persönlichen Problem zwischen ihr und Meghan zu tun habe. Allerdings ist es wohl auch nicht immer ganz einfach, jemandem Schutz zu bieten, der es nicht gewohnt ist.

"Für jemanden, der nicht in der Royal Family aufgewachsen und von klein auf gewohnt ist, beschützt zu werden, kann das sehr einengend wirken. Auch wenn Meghan eine berühmte Schauspielerin ist, konnte sie immer noch tun, was sie wollte und sich frei bewegen. Aber in ihrer jetzigen Rolle kann sie nirgendwo ohne Schutz hingehen, und das ist ein enormer Zwang für ein Individuum wie sie", wird ein Insider in den britischen Medien zitiert.

Die dritte Kündigung in Folge

Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch Samantha Cohen den Palast bald verlassen wird. Die Australierin gilt als enge Vertraute der Queen und war für sie lange als Privatsekretärin tätig. Zuletzt aber arbeitete die 50-Jährige für Harry und Meghan. Sie soll der US-Amerikanerin auch die royale Etikette beigebracht haben, an die sie sich nicht immer hält.

Im November hatte bereits Meghans persönliche Assistentin Melissa Touabti nach nur sechs Monaten an der Seite der Herzogin von Sussex ihren Job an den Nagel gehängt. Laut "Daily Mail" arbeitete die 39-jährige Französin vorher für Popstar Robbie Williams und dessen Ehefrau Ayda Field und war einem Insider zufolge dort um einiges glücklicher.