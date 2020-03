In der vergangenen Ausgabe von "Let's Dance" hatte er bereits pausiert. Jetzt steht fest: John Kelly kehrt auch nicht mehr zu der Show zurück. Die Gründe dafür sind wenig erfreulich. Grund zur Freude haben jedoch die, die für den Sänger und seine Tanzpartnerin in der Sendung nachrücken.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von "Let's Dance" halten sich trotz der Corona-Krise wacker. Woche für Woche absolvieren sie nicht nur ihr Live-Programm im Fernsehen, das sie inzwischen ohne Publikum über die Bühne bringen, sie trainieren auch nach wie vor hart für ihren Auftritt. Schließlich gilt es nicht nur die Jury aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und José González zu überzeugen, sondern auch die Millionen TV-Zuschauer, die mit ihnen mitfiebern.

Doch für einen der Kandidaten ist der Traum, "Dancing Star" 2020 zu werden, nun endgültig ausgeträumt, ohne dass Jury oder Zuschauer darauf Einfluss genommen hätten. Schon am vergangenen Freitag hatte sich John Kelly eine Auszeit von der Show genommen. Wegen eines Krankheitsfalls in der Familie, der nichts mit einer Corona-Infektion zu tun habe, wie es hieß. Der Musiker selbst sprach von einem "Notfall" in seinem unmittelbaren Umfeld.

Nachrücker stehen fest

Inzwischen ist klar: Aus der Auszeit wird ein Abbruch. Der 53-Jährige kehrt nicht mehr zu "Let's Dance" zurück. Zu dieser Entscheidung hat neben der familiären Situation nun wohl doch auch die Corona-Pandemie ihren Teil beigetragen. So habe auch die Lage in seinem spanischen Heimatort Kelly dazu bewogen, auf die weitere "Let's Dance"-Teilnahme zu verzichten, heißt es. Spanien ist eines von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder.

Wenigstens für Model Loiza Lamers und ihren Tanzpartner Andrzej Cibis hat das Ganze ein Gutes. Obwohl sie am vergangenen Freitag eigentlich ausgeschieden waren, geht die Reise bei "Let's Dance" für sie nun weiter. Die beiden rücken für Kelly und seine bisherige Partnerin auf dem Parkett, Regina Luca, in der Sendung nach. Lamers freue sich darüber sehr, wurde mitgeteilt.

