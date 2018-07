Unterhaltung

Star aus "Saturday Night Fever": John Travolta bedauert seine Flüche

Seine Auftritte in Filmklassikern wie "Grease" oder "Saturday Night Fever" haben Generationen von Heranwachsenden geprägt, doch seinen eigenen Kindern will John Travolta die Streifen lieber nicht zeigen. Der 64-Jährige hält seine Filme für nicht jugendfrei.

US-Filmstar John Travolta hat seinen beiden Kindern Ella und Benjamin zwei seiner größten Kinoerfolge noch immer nicht gezeigt. "Grease" und "Saturday Night Fever" seien die "Filme mit den wohl meisten Flüchen in der Filmgeschichte", sagte Travolta der "Bild am Sonntag". Heute würde es einen Film für Jugendliche, dessen Sprache nicht jugendfrei ist, nicht mehr geben. Travoltas Tochter Ella ist 18 Jahre alt, ihr kleiner Bruder Benjamin ist sieben.

"In den 70er-Jahren ging das, da waren Flüche Stilmittel und völlig korrekt", meinte Travolta. Mit den beiden Filmen wurde Travolta auf dem Höhepunkt der Disco-Welle zu einem der großen Stars Hollywoods. Nach einigen spektakulären Misserfolgen gelang ihm in den 1990er Jahren ein Comeback als drogenabhängiger Killer in Quentin Tarantinos "Pulp Fiction".

Auch hier glänzt Travolta mit einer Tanzeinlage. Für die berühmten Szenen auf der Tanzfläche von "Grease" und vor allem dem Disco-Klassiker "Saturday Night Fever" habe er ein spezielles Training absolviert, sagte Travolta. Sein Leidenschaft fürs Tanzen habe ihm aber auch beim Dreh von Actionszenen geholfen, fügte er hinzu.

"Durchs Tanzen war ich immer perfekt auf schwierige Stunts vorbereitet: Ich habe Actionszenen einfach wie Tanzchoreografien gelernt", sagte der 1954 geborene US-Schauspieler. Das Tanzen mache ihm noch immer riesigen Spaß, erklärte er. Aber er mache es nicht mehr jeden Tag.

Auch die Fliegerei zählt weiter zu seinen Hobbys. "Ich hatte das Glück, als Schauspieler so erfolgreich zu werden, dass ich mir die Fliegerei finanzieren konnte", sagte Travolta, der bekennender Scientology-Anhänger ist. "Fliegen ist für mich eine geradezu spirituelle Erfahrung: Man ist da oben, schwebt hoch über der Erde, ganz nah am Himmel."

Travolta tourt derzeit durch Deutschland, um für den Europa-Start des Mafia-Streifens "Gotti" zu werben. Der Film über die Lebensgeschichte des Sohns eines New Yorker Clanchefs der Cosa Nostra hatte im Mai seine Weltpremiere auf den Filmfestspielen in Cannes gefeiert - mit John Travolta in der Hauptrolle.

Quelle: n-tv.de