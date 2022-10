In seiner "Der Fluch der Karibik"-Rolle als Captain Jack Sparrow trug Johnny Depp ohnehin stets Bart. Doch auch privat sah man ihn zuletzt nur mit Gesichtsbehaarung. Jetzt aber hat er zum Rasierer gegriffen - und sieht auf einmal komplett verändert aus.

Wer Johnny Depp in seinen früheren Filmen wie "Edward mit den Scherenhänden", "Benny & Joon" oder "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" gesehen hat, kennt ihn auch mit glatt rasiertem Gesicht. In jüngerer Vergangenheit gehörte hingegen stets ein Kinnbart zu seinen Markenzeichen. Doch damit ist nun Schluss: Seit einigen Tagen trägt der 59-Jährige einen völlig neuen (alten) Look.

Vor Gericht sah er noch anders aus. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Nachdem er sich von seinem Bart getrennt hat, ist Depp kaum wiederzuerkennen. Er wirkt deutlich jünger und erinnert damit fast an sein Aussehen während seiner Anfangstage als Schauspieler.

Doch nicht nur von dem Bart, sondern auch von den eleganten Anzügen, die er während des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard vor Gericht getragen hatte, hat er sich getrennt. Auf dem roten Teppich einer Veranstaltung des Radiosenders "SiriusXM" in New York trug er stattdessen T-Shirt, kariertes Hemd, Schal und Lederjacke zu Jeans, schwarzen Schuhen und jeder Menge Halsketten. Eine blau getönte Sonnenbrille im langen Haar rundete seinen Look ab.

Depp ist auffällig gut gelaunt

Depp, der derzeit mit seinem Rockerfreund Jeff Beck auf Tournee ist, trat in New York auffällig gut gelaunt auf. Nicht zum ersten Mal: Seit seinem Sieg gegen Heard vor dem Fairfax County Circuit Court in Virginia Anfang des Jahres wirkt der Schauspieler deutlich gelöst.

Heard hatte 2018 in einem Meinungsartikel für die "Washington Post" behauptet, sie sei eine Überlebende häuslicher Gewalt. Das Gericht wertete dies als Verleumdung und verurteilte sie dazu, Depp 15 Millionen Dollar zu zahlen. Weil ihr in ihrer Gegenklage gegen Depp jedoch ebenfalls zwei Millionen Dollar zugesprochen wurden und aufgrund rechtlicher Beschränkungen in Virginia wurde die Strafe allerdings auf 8,35 Millionen Dollar gedeckelt. In der öffentlichen Wahrnehmung ging Depp als Sieger aus dem Prozess hervor.