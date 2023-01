Jolina geht ihre Kommunikationskultur verlustig, Cordalis wähnt sich schon auf dem Thron und Gigi punktet mit kleinen großen Gesten. Endspurt in Down Under: Die Finalisten stehen fest.

"Du möchtest nicht zuhören", maßregelt Jolina Cosimo im Halbfinale, und wer meint, dies sei nur der Beginn einer ihrer Gardinenpredigten, die sie seit nunmehr zwei Wochen zum Besten gibt, irrt. Immer wieder betont unsere Jolina, wie wichtig ihr Respekt sei, und legt schließlich selbst respektloses Verhalten an den Tag. Thema des Streits: nichtig und kein Grund, so aus der Haut zu fahren. Cosimo ging es in den letzten Tagen nicht sonderlich gut, er zog sich etwas zurück, hatte ein Stimmungstief und kommunizierte dies offen und ehrlich: "Ich bin wahrscheinlich wehleidiger als andere. Für mich ist wichtig, dass ich authentisch bin."

Jolina aber hat genaue Vorstellungen von einer "Kommunikationskultur". Da kann unser Cosimo natürlich rhetorisch nicht mithalten. Die Halbfinalisten spielen am vorletzten Tag dieses Abenteuers: "Das Blatt der Wahrheit". Wer hat es verdient, Dschungelkönig oder -königin zu werden? Die meisten sehen sich selbst als Oberhaupt des Urwalds, geben sich "das grüne Blatt". Jolina aber erhält von Cosi ein "rotes Blatt". Daraufhin entbrennt ein hitziger Streit. Von der Frau, die gern über "Gesprächskultur" und "Respekt" spricht, hören wir plötzlich respektlose Sätze wie "Cosimo, du bist ein Riesenbaby, (…) ein lebender Clown! (…) Du bist lächerlich und aufgesetzt! (…) Du spielst eine Rolle. Du bist nicht echt!"

Es sprudelt regelrecht aus der 30-Jährigen heraus. Dazu diese bevormundende Art. Alles ziemlich unerquicklich. Während der Checker vom Neckar mit keiner Silbe beleidigend ist, spielt Jolina sich auf, als sei sie die Respekt-Beauftragte der Bundesregierung. Ist das klar, Cosimo, "du Clown"? Geh bitte der Respekt-Beauftragten nicht auf ihren "nicht vorhandenen Sack"! Als Respekt-Beauftragte hat man natürlich die amtliche Erlaubnis, zu entscheiden, wer Charakter hat und wer nicht.

"Echt lächerlich" nach so einem verbalen Fehltritt zu sagen, Cosimo habe "keinen Charakter" und "keine Kommunikationskultur". Schließlich sagt sie zu dem Mann, der sich in den vergangenen Tagen ständig zurückzog, er wolle doch "nur Sendezeit."

"Ein Dschungelkönig muss dschungeltauglich sein"

Aber was haben wir von Jana gelernt? Einatmen, ausatmen, positiv denken. Ach, ist das schön, wie Lucas mittlerweile in einem unendlichen Fettnäpfchen-Meer badet! Na, Lucas, wer wird Dschungelkönig? Astreine Antwort: "Ein Dschungelkönig muss dschungeltauglich sein. In meinem Kopf sehe ich, ehrlich gesagt, mich mit der Krone und nicht jemand anderen."

Die Mitcamper des 55-Jährigen sind da anderer Meinung. Gigi und Djamila finden "den Sohn von", der die Krone heim in die Familie Cordalis bringen möchte, "unecht". Wenig Seele, wenig Tiefe. Das zeigt sich auch, als er unseren honorigen Super-Gigi als "affektiert" bezeichnet und als einen, der "keinerlei Emotionen zeigt". Djamilas Begründung, wieso sie dem Lucas nicht die Krone gönnt: "Ich habe das Gefühl, dass das sehr emotionslos kommt, wenn du mit mir oder anderen redest. Du stellst mir manchmal aus dem Nichts Fragen. Ich habe das Gefühl, dass du mit jemandem sprichst, um dein Image reinzuhalten."

Aber Djamila könne ja sowieso nicht verstehen, was es bedeutet, seinen Vater stolz machen zu wollen, denn wie Lucas anmerkt, "wuchs sie ja im Heim auf."

"Bring den Stern zum Stern"

Wie immer gibt es auch in diesem Jahr die spektakuläre Dschungelprüfung: "Creek der Sterne" oder wie Gigi trefflich formuliert: "Bring den Stern zum Stern." Alle Mann hin zu einem steilen Abhang, auf den flutartig Wassermassen herniederprasseln! Es gilt, den Widrigkeiten Australiens zu trotzen: Hinterlistige Orkanböen, gemeingefährlicher Glitschi-Schleim und Bälle, die ungefähr so groß sind wie Gigis Eier, erschweren den "Creek" und machen müde. Aber wie Gigi als letzter Krieger mit seinem Stern die unerbittlichen Naturgewalten in die Schranken weist, ist filmreif.

Der Lohn: fünf Sterne und ein echter Sturm im Camp. Klamotten, Betten, Decken: alles nass. Aber das hält den "emotionslosen, affektierten" Gigi nicht davon an, der durchnässten Djamila sein letztes, trockenes Hemd über die Schulter zu legen. Dieser Tag vor dem Finale hat noch einmal deutlich gezeigt, wie groß die kleinen, leisen Gesten sind.

Was sonst noch geschah:

Lucas lobt Jolina für ihre guten Bohnen. Mmh, lecker, die seien einfach fabelhaft! Nicht so, wie die von Papis. Jetzt, wo er nicht mehr im Camp ist, kann man ja auch ruhig mal sagen, dass die "immer so nach Seife geschmeckt haben."

Indes würde die Gardinenpredigerin vom Sänger gern wissen, wie seine Frau eigentlich berühmt geworden sei. Doch mehr als ein paar Wort-Bröckchen und Grunzer sind Cordalis nicht zu entlocken. So stellt Jolina fest, nach zwei Wochen nicht viel vom Katzenberger-Gatten zu wissen, außer, dass er Caffè Americano mag.

Gehen müssen am Ende der von Jolina als Riesenbaby bezeichnete Cosi, der "nicht gelernt hat, eine Diskussion zu führen" und die Frau, die gern Respekt einfordert, und gleichzeitig beleidigt. Im Finale sind somit: Djamila, Gigi und - der Mann, der die Krone wieder in die Familie Cordalis holen will.