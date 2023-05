Zwar ist der Sohn von Jon Bon Jovi gerade einmal 20 Jahre alt, doch hat er die Liebe seines Lebens offenbar schon gefunden. Jake Bongiovi hat sich kürzlich mit "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown verlobt, die auch erst 19 ist. Sein Vater zeigt dennoch Verständnis für die Entscheidung.

Der US-Musiker Jon Bon Jovi unterstützt die Verlobung von seinem Sohn Jake mit der Schauspielerin Millie Bobby Brown. "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Bedeutung hat, wenn man den richtigen Partner findet und zusammen wächst", sagte Bon Jovi in der Radiosendung "Radio Andy". "Ich denke, das wäre mein Rat: Zusammen wachsen ist gut." Brown, die vor allem mit ihrer Rolle in der Serie "Stranger Things" berühmt wurde, und Jake Bongiovi hatten im April ihre Verlobung verkündet.

Bon Jovi selbst ist seit 1989 mit seiner Frau Dorothea verheiratet, die er bereits zu Schulzeiten kennenlernte. Gemeinsam hat das Paar vier Kinder zwischen 19 und 29 Jahren. "Ich denke, dass alle meine Kinder die Menschen gefunden haben, von denen sie denken, dass sie mit ihnen wachsen können, und wir mögen sie alle." Bon Jovi wurde als Frontmann der gleichnamigen Rockband mit Songs wie "Livin' On A Prayer" und "Bed Of Roses" berühmt.

Ihre Verlobung hatten Bongiovi und Brown bereits vor einigen Wochen via Instagram bekannt gegeben. Die erst 19-jährige Schauspielerin teilte dort ein Bild, dass sie an einem Strand in den Armen ihres Liebsten zeigte - mit einem Ring an ihrer linken Hand. Dazu schrieb sie auf Englisch: "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle". Dabei handelt es sich um ein Zitat aus dem Taylor-Swift-Song "Lover". Neben zahlreichen Glückwünschen hagelte es auch an Kritik in der Kommentarspalte. Viele hielten das Paar - anders als Jon Bon Jovi - noch für zu jung für eine Hochzeit.