Kürzlich verrät Priyanka Chopra in einem Interview, dass sie und Ehemann Nick Jonas sich Kinder wünschen. "Durch Gottes Gnade, wenn es passiert, dann passiert es." Jetzt ist es tatsächlich passiert. Die beiden Stars verkünden auf Instagram, dass sie Eltern geworden sind.

Schauspielerin Priyanka Chopra und Musiker Nick Jonas sind Eltern geworden. "Wir freuen uns sehr verkünden zu dürfen, dass wir ein Kind per Leihmutterschaft auf der Welt begrüßen durften", schrieben beide in einem Statement bei Instagram. Das Paar bat um Privatsphäre in dieser "besonderen Zeit" und gab an, sich nun auf seine kleine Familie konzentrieren zu wollen. Nick Jonas' Bruder Joe kommentierte die beiden Posts jeweils mit einem Herzchen-Emoji.

Priyanka Chopra und Nick Jonas sind seit Dezember 2018 verheiratet. Im Interview mit "Vanity Fair" sprach Chopra erst kürzlich über einen Kinderwunsch: "Kinder sind ein großer Teil unserer Wünsche für die Zukunft. Durch Gottes Gnade, wenn es passiert, dann passiert es." Für die Familiengründung seien sie und ihr Mann bereit, ihre Karrieren hinten anzustellen, sagte die 39-Jährige weiter. "Das ist okay für mich. Das ist für uns beide in Ordnung." Ihre Mutter, die sie beruflich berate, habe seit ihrer Hochzeit ebenfalls "lockergelassen", was ihre Karriere angehe.

Im gleichen Interview räumte Chopra auch mit Trennungsgerüchten auf. Seit Ende letzten Jahres nennt sie sich auf Instagram nicht mehr Priyanka Chopra Jonas. Dieser Schritt sorgte natürlich für Spekulationen. Den Gerüchten begegnete sie, indem sie unter einem Video von Jonas einen Liebesbeweis postete. Bei "Vanity Fair" bezeichnete sie die Trennungsgerüchte als "Berufsrisiko". "Es ist ein sehr verletzliches Gefühl, denn wenn ich ein Bild poste, wird alles, was sich hinter mir auf dem Bild befindet, herangezoomt, und die Leute werden spekulieren."

Sie nutzte die Situation zu einer Abrechnung mit den omnipräsenten, sozialen Medien. Dort erscheine vieles größer, als es tatsächlich sei. Auf den Grund, warum sie auf Instagram inzwischen nur noch auf ihren Geburtsnamen zurückgreift, kam sie allerdings nicht zu sprechen. Die ehemalige "Miss World" wurde als Bollywood-Darstellerin in ihrer Heimat Indien einem Millionenpublikum bekannt. Mittlerweile lebt die Schauspielerin, Sängerin und Produzentin in Los Angeles. Der 29-jährige Nick Jonas tourt regelmäßig mit seiner Geschwister-Band Jonas Brothers und ist ebenfalls in verschiedenen Filmrollen zu sehen.