Altkönig Juan Carlos kehrt erneut in seine spanische Heimat zurück. In der Küstenstadt Sanxenxo will er an einer Segelregatta teilnehmen. Ob es auch zu einem Treffen zwischen ihm und seinem Sohn, König Felipe VI., kommen wird, lässt der Palast zunächst unkommentiert.

Der in Ungnade gefallene frühere spanische König Juan Carlos I. hat erneut sein Heimatland besucht. Auf Bildern im spanischen Fernsehen war zu sehen, wie der 85-Jährige am Flughafen in nordwestspanischen Vigo die Treppen seines Privatjets hinabstieg. Von dort begab sich der Ex-Monarch direkt in die Küstenstadt Sanxenxo, wo er mit seiner Jacht "El Bribón" - spanisch für "Der Schlingel" - an einer Regatta teilnehmen wird. Es ist Juan Carlos' vierter Heimatbesuch seit seiner Flucht ins selbstgewählte Exil in Abu Dhabi im Jahr 2020. Auch im April und Juli besuchte er bereits Regatten in Sanxenxo.

Ob es zu einem Treffen zwischen Juan Carlos und seinem Sohn, König Felipe VI., kommen wird, ließ der Palast zunächst offen. Felipe, der sich bislang von seinem Vater und dessen Skandalen distanzierte, plant für Donnerstag einen Besuch in einem Gebiet nur 15 Kilometer von Sanxenxo entfernt.

Geldwäsche und Veruntreuung

Juan Carlos war von 1975 bis zu seiner Abdankung im Juni 2014 Staatsoberhaupt Spaniens. Seitdem wurde er von zahlreichen Skandalen eingeholt - unter anderem ging es dabei um fragwürdige Geldgeschenke in Millionenhöhe aus Saudi-Arabien und Vorwürfe der Geldwäsche. Wegen des Verdachts auf Veruntreuung war Juan Carlos im August 2020 ins Exil nach Abu Dhabi gegangen.

Obwohl nun alle Ermittlungen zu seinen Finanzen inzwischen eingestellt sind und keine Anklage erhoben wurde, will der EX-König weiterhin im Exil leben. Im März 2022 bestätigte er, dass er in den Vereinigten Arabischen Emiraten bleibe. Er habe beschlossen, "dauerhaft" dort zu wohnen, werde aber "häufig" nach Spanien reisen, wie "El Pais" einen Brief von Juan Carlos I. an seinen Sohn Felipe VI. zitierte.

Öffentliche Auftritte nimmt der Monarch nur noch selten wahr. Bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. war Juan Carlos ein Überraschungsgast.