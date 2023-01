Schon im vergangenen Jahr machen Gerüchte die Runde, laut derer Justin Bieber plant, die Rechte an seinen Songs zu verkaufen. Nun ist der Deal offiziell abgeschlossen, wie das investierende Unternehmen verkündet. Für 290 Songs aus dem Backkatalog des 28-Jährigen zahlt es 200 Millionen Dollar.

Justin Bieber hat seine Songrechte an den Musik-Investmentfonds Hipgnosis Songs Capital verkauft. Für 200 Millionen Dollar (knapp 184 Millionen Euro) soll der Deal über 290 Lieder des kanadischen Sängers beschlossen worden sein, wie amerikanische Medien berichten.

Hipgnosis bestätigte den Kauf mit mehreren Tweets auf Twitter. Laut "Billboard" soll es sich bei dem Verkauf um den bisher größten Deal der Investment- und Song-Management-Gesellschaft handeln. Zu den verkauften Songs gehören alle Lieder des Sängers bis 2021, einschließlich seines letzten Albums "Justice".

Biebers Manager Scooter Braun bedankte sich in einem Statement unter anderem bei dem Hipgnosis-Gründer Merck Mercuriadis: "Ich möchte Merck und seinem gesamten Hipgnosis-Team sowie allen unseren beteiligten Partnern dafür danken, dass sie so hart daran gearbeitet haben, diesen historischen Deal zu verwirklichen."

Weiter heißt es: "Seit über einem Jahrzehnt unterhält uns Justin Bieber und bewegt uns mit einigen der größten Songs der Welt." Biebers Großartigkeit hätte gerade erst begonnen, schließt das Statement. Laut "Billboard"-Informationen liegen die Urheberrechte weiterhin bei Universal Music.

In bester Gesellschaft

Über den Verkauf war seit Wochen spekuliert worden. Für Musiker sind die Deals über ihre Songrechte in Zeiten von Streamingplattformen wie Spotify und nach den verlustreichen Corona-Zeiten eine neue und beliebte Einnahmequelle.

Mit dem Deal reiht sich der 28-jährige Justin Bieber in eine illustre Reihe bekannter Musiker und Musikerinnen ein, die die Rechte an ihrer Musik abgetreten haben. Darunter sind Namen wie Bruce Springsteen, Shakira, Leonard Cohen, Red Hot Chili Peppers oder Nelly Furtado. Zuletzt hatte Justin Timberlake im Mai 2022 die gesamten Rechte an seinen Songs an Hipgnosis verkauft. Sein Musikkatalog soll rund 200 Songs umfassen, die der Sänger geschrieben oder an denen er mitgeschrieben hat, darunter Hits wie "SexyBack", "Can't Stop the Feeling" und "Mirrors".