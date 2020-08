Die Boyband BTS ist so etwas wie der FC Bayern München der Popmusik. Immer wieder stellen die sieben Jungs aus Südkorea neue Rekorde auf. Ihr aktuelles Video ist innerhalb von 24 Stunden bei Youtube so oft aufgerufen worden wie noch keines zuvor.

Die erfolgreiche südkoreanische Boygroup BTS hat mit ihrem neuen Song "Dynamite" mal wieder einen Youtube-Rekord aufgestellt. "Wir können bestätigen, dass "BTS 'Dynamite' Official MV" einen neuen 24-Stunden-Rekord aufgestellt hat", zitiert das Wirtschaftsmagazin "Forbes" einen Sprecher des Portals. Demnach wurde das Musikvideo innerhalb eines Tages mehr als 100 Millionen Mal angeschaut. Inzwischen kommt es auf mehr als 175 Millionen Views.

Anfang des Jahres hatten BTS ihren letzten Rekord aufgestellt, als sie ihr neues Album veröffentlichten. Der Longplayer namens "Map of the Soul: 7" feierte am 21. Februar 2020 um 18 Uhr Ortszeit in Seoul sein weltweites Release und brach bereits zuvor mit vier Millionen verkauften Einheiten den Rekord des bestverkauften Albums Südkoreas. Es war ihr eigener Rekord, denn von ihrem letzten Album konnten sie insgesamt knapp über dreieinhalb Millionen Exemplare verkaufen. Die Single "On" wurde innerhalb der ersten 30 Minuten nach ihrer Veröffentlichung rund eine halbe Million Mal auf Youtube geklickt und stürmte sogar in den USA an die Spitze der iTunes-Charts.

Jetzt auch auf Englisch

"Dynamite" nun ist die erste rein englischsprachige Single der siebenköpfigen Band. Erst im Juli hatte die südkoreanische Girlband Blackpink einen neuen Youtube-Rekord mit ihrer Single "How You Like That" aufgestellt. Das Musikvideo wurde damals innerhalb von 24 Stunden 86,3 Millionen angeklickt.

BTS gelten als ein globales Musikphänomen. Die für ihre Tanzchoreografien bekannten Jungs sind Südkoreas bekanntester und erfolgreichster Musikexport. Bislang sangen sie vor allem auf Koreanisch, trotzdem haben sie Fans auf der ganzen Welt. Sie waren die erste K-Pop-Band in den Charts in Großbritannien und den USA. Zudem spielten sie bereits in ausverkauften Hallen in Los Angeles, Chicago, Paris und London. Im Juli hätten sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Berliner Olympiastadion spielen sollen, doch die Konzerte mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.