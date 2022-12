Schon seit geraumer Zeit befindet sich Kanye West in einer Abwärtsspirale. Der bipolare US-Rapper sorgt immer wieder mit rechten und antisemitischen Verschwörungsmythen für Kritik. In einem Interview mit zwei bekannten Rechtsextremen setzt der 45-Jährige nun noch einen oben drauf.

Nicht einmal eine Woche ist es her, dass Kanye West in einem Interview mit dem rechten Verschwörungsideologen Alex Jones für Aufsehen sorgte, indem er Adolf Hitler lobte. Nun setzt der US-Rapper im Gespräch mit Gavin McInnes, dem Gründer der rechtsextremen Widerstandsgruppe "Proud Boys", und dem bekannten Antisemiten und Holocaust-Leugner Nick Fuentes noch einen oben drauf. Von den jüdischen Menschen verlangt er, Hitler noch heute zu "vergeben".

In dem 45-minütigen Clip, der auf der Alt-Right-Videoplattform Censored.TV zu sehen ist und aus dem verschiedene US-Medien zitieren, ist Wests Gesicht mit einer schwarzen Maske bedeckt. Der 45-Jährige prahlt unter anderem damit, dass die Reaktionen auf sein vorheriges Interview "großartig für einen Präsidentschaftswahlkampf" gewesen seien. Wie bereits bei dem letzten US-Wahlkampf möchte der bipolare Rapper auch 2024 zur Wahl antreten. In seiner Amtszeit würden "die Regeln des Landes auf der Bibel basieren", sagt er laut "Rolling Stone". "Wir werden die Verfassung an der Bibel ausrichten."

"Lasst los. Gute Nacht"

Im Anschluss macht er die Jüdinnen und Juden für Hitlers "Ruf" verantwortlich und vergleicht Abtreibungen mit "Völkermord". Außerdem wiederholt er seine Behauptung, dass "jüdische Menschen die Mehrheit der Medien kontrollieren, zusammen mit Banken, zusammen mit Immobilien, zusammen mit Einkaufszentren". Er fügt hinzu: "Sie können die Erzählweise kontrollieren. Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben." In einem Auszug des Interviews, der bei Reddit zu sehen ist, sagte West: "Juden können mir nicht sagen, wen ich lieben kann und wen nicht. Ihr könnt euren Schmerz nicht allen anderen aufzwingen. Jüdische Menschen: Vergebt Hitler heute. Lasst los. Gute Nacht."

Wegen Wests antisemitischer Äußerungen haben bereits mehrere Unternehmen, darunter Adidas, Gap underklärt, Hitler und Nazis zu "lieben". "Dieser Kerl (...) hat Autobahnen erfunden und das Mikrofon, das ich als Musiker benutzt habe", erklärte er. "Man kann nicht laut aussprechen, dass diese Person jemals was Gutes getan hat, und ich mache das nicht mehr mit." Zuvor sorgte der Ex-Mann von Kim Kardashian mit einem "White Lives Matter"-T-Shirt für Aufsehen.