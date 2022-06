"Running Up That Hill" in Charts

"Running Up That Hill" in Charts Kate Bush ist "überwältigt" - und reich

Besitzt die Rechte an all ihren Liedern: Kate Bush.

Dank der Netflix-Serie "Stranger Things" erobert der 80er-Hit "Running Up That Hill" von Kate Bush wieder die Charts. Die britische Sängerin zeigt sich nun "sehr bewegt" ob des überraschenden Erfolgs. Auf ihrem Konto dürfte dieser sich bemerkbar machen.

Dass sie nach 37 Jahren mit "Running Up That Hill" an der Spitze der Charts steht, ist für die britische Sängerin Kate Bush ein "überwältigendes" Gefühl. Das teilt die 63-Jährige, deren 1985er-Hit in der Netflix-Serie "Stranger Things" zu hören ist, auf ihrer Webseite mit.

"Die Duffer-Brüder haben vier außergewöhnliche (Staffeln) von 'Stranger Things' geschaffen, in denen die Kinderdarsteller zu jungen Erwachsenen herangewachsen sind", schrieb Bush über die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer. "In dieser neuesten Serie stehen die Charaktere vor vielen der gleichen Herausforderungen, die derzeit in der Realität bestehen. Ich glaube, die Duffer-Brüder haben die Herzen der Menschen auf besondere Weise berührt, in einer Zeit, die für alle unglaublich schwierig ist, besonders für jüngere Menschen."

Das Lied "Running Up That Hill" spielt eine wichtige Rolle in der Handlung der vierten Staffel, da es von Schauspielerin Sadie Sink in ihrer Rolle als Max genutzt wird, um buchstäblich ihr eigenes Leben zu retten. "Durch die Darstellung von 'Running Up That Hill' in einem so positiven Licht - als Talisman für Max (...) - wurde das Lied in den emotionalen Schauplatz ihrer Geschichte gebracht", erklärte Bush weiter. "Angst, Konflikte und die Macht der Liebe umgeben sie und ihre Freunde."

Kate Bush scheffelt Millionen

Sie danke den Serienmachern "für ihren Mut, diese neue Serie an einen viel erwachseneren und dunkleren Ort zu bringen. Ich möchte ihnen so sehr dafür danken, dass sie das Lied in das Leben so vieler Menschen gebracht haben", fügte die 63-Jährige hinzu. "Ich bin überwältigt von dem Ausmaß an Zuneigung und Unterstützung, die der Song erfährt." Dies alles passiere "sehr schnell, als würde es von einer Art Urgewalt vorangetrieben".

Nachdem "Running Up That Hill in der ersten Folge der neuen "Stranger Things"-Staffel zu hören war, schoss er in Großbritannien und Australien erstmals auf Platz 1 der Charts. In den USA schaffte der Song es in die Top 5. "Ich muss zugeben, dass mich das alles sehr bewegt hat", so Bush.

Für die Britin ist das Comeback ihres Hits auch finanziell gesehen ein wahrer Erfolg, zumal sie das Lied nicht nur selbst geschrieben und produziert hat, sondern auch die Aufnahmerechte daran besitzt. Allein auf Spotify wurde der Song seit "Stranger Things" 137 Millionen Mal angehört. Laut der Analyse-Webseite "Music Business Worldwide" verdient Kate Bush auf der Streamingplattform in einer Woche mehr als 200.000 Dollar an Lizenzgebühren. Zählt man weitere Streamingdienste und weltweite Einkünfte aus dem Radio dazu, dürften noch ein paar Millionen mehr dazukommen.